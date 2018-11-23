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Владимир Ильин - о голе Дениса Кулакова: да он сам не понял, как ему удалось так пробить

Форвард "Урала" Владимир Ильин в перерыве матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" рассказал о голе Дениса Кулакова.

"Кулаков почти не бьет на тренировках, а тут выдал такое. Он сам не понимает, как ему удалось так пробить (смеется).

"Локомотив" активно начал матч и задушил нас. В какой-то момент "Уралу" удалось исправить ситуацию. Будем стараться навязывать свою игру во втором тайме", - сказал футболист в эфире "Матч Премьер".
Теги: Урал Локомотив Ильин
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