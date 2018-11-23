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Агент Роши: новый тренер рассчитывает на Педро - он будет бороться за место в основе

Хэмилтон Бернард, агент нападающего "Спартака" Педро Роши, рассказал о будущем своего клиента.

"У Педро был разговор с Кононовым. Новый тренер на него рассчитывает. Так что, Роша будет бороться за место в стартовом составе", – сказал Бернард.

В текущем сезоне Педро Роша появлялся на поле в одной встрече и не отметился результативными действиями.

"Чемпионат"
Теги: Спартак Кононов Педро Роша
Сегодня, 21:52
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