Агент Роши: новый тренер рассчитывает на Педро - он будет бороться за место в основе

Хэмилтон Бернард, агент нападающего "Спартака" Педро Роши, рассказал о будущем своего клиента."У Педро был разговор с Кононовым. Новый тренер на него рассчитывает. Так что, Роша будет бороться за место в стартовом составе", – сказал Бернард.В текущем сезоне Педро Роша появлялся на поле в одной встрече и не отметился результативными действиями.