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"Урал" одержал волевую победу над "Локомотивом" и вышел на 6-е место

"Урал" одержал гостевую волевую победу над "Локомотивом".

Чемпионат России

15 тур

Локомотив – Урал 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – 26 Смолов, 1:1 – 31 Кулаков, 1:2 – 51, пенальти Эль-Кабир.

"Локомотив" – Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес (Игнатьев, 57), Рыбус, Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тугарев (Фарфан, 46), Смолов (Эдер, 77).
"Урал" – Годзюр, Ароян, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Бавин, Фидлер, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, Ильин.

Предупреждения: Ан. Миранчук (15), Ильин (25), Кулаков (75).
Теги: Урал Локомотив
Сегодня, 22:23
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19
(4)
#19  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:48)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Яamon
питерские норм занесли. сыкуны

Да нет это ваши соплями всё измазали,поэтому и проиграли.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#18  Aseev Valeri  - (Сегодня, 22:39)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Реал»
Ан.Миранчук соплями сглазил. Хохлы они вообще сглазливые.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#17  Hank Moody  Россия (Сегодня, 22:39)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Яamon
питерские норм занесли. сыкуны

походу вашим заносили.

Цитата: Spartacus1971
Счет не по игре,ничья была бы более справедливой.

все по игре паравозы должны были в десятером оставаться где то на 20 минуте,судья Антона Миранчука тупо пожалел удалять


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— За что сидишь?
— За лайк.
— Врешь. За лайк пять лет дают, а у тебя восемь. Репостнул, признайся же?
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#16  spiri   (Сегодня, 22:36)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
не вполне справедливо,но,это футбол,спасибо Командам!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#15  Hank Moody  Россия (Сегодня, 22:35)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
нежданчик,хорошо проехал мимо букмекеров,думал пятерку зарядить на ЛОКО. Проиграли по делу,хотя шансов выиграть даже было много,но Тоху нужно было удалять еще в первом тайме...


--------------------
— За что сидишь?
— За лайк.
— Врешь. За лайк пять лет дают, а у тебя восемь. Репостнул, признайся же?
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#14  starichek1948  г.Санкт-Петербург (Сегодня, 22:33)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Жаль не увидели чмошного петушка.
Регистрация: 6.03.2015 [жалоба]
#13  Яamon   (Сегодня, 22:32)
  • -11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Локомотив»
питерские норм занесли. сыкуны
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#12  boralex  саратов (Сегодня, 22:31)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ёбург с победой! Не сильно логично, но счёт на табло. Хороший матч...


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#11  Ваган Футболов   (Сегодня, 22:30)
  • +4
  •  (4)

Спасибо Уралу , порадовали ! Все - незаменяемые молодцы !
Регистрация: 8.06.2018 [жалоба]
#10  Евгений Буров   (Сегодня, 22:30)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Spartacus1971
Счет не по игре,ничья была бы более справедливой.

в воскресенье будет wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#9  AndNow60  Карелия (Сегодня, 22:27)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Неожиданно... Командам спасибо за красивый футбол! blush


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#8  Spartacus1971   (Сегодня, 22:26)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Счет не по игре,ничья была бы более справедливой.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#7  лад  USSR (Сегодня, 22:25)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Игра порадовала, поле в отличном состоянии. Приятно удивил Урал - остановил Локо, который сейчас на ходу.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#6  molot327  Москва (Сегодня, 22:25)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Урал с победой! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#5  Николай Петров   (Сегодня, 22:25)
  • +8
  •  (8)

Миранчук получил по соплям
Регистрация: 23.11.2018 [жалоба]
#4  xxd   (Сегодня, 22:25)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СуперШтангист
Антон Миранчук: отставание от "Зенита" - "сопли" вообще!

joy joy joy

подскользнулся на соплях..)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#3  imaginary   (Сегодня, 22:25)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Краснодар»
ну наконец-то, а то уже бомбило от победной серии Локо при говноигре
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#2  panin  Красноярск (Сегодня, 22:24)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
сос..ать паравоз=)))


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 22:24)
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Терек»
Антон Миранчук: отставание от "Зенита" - "сопли" вообще!

joy joy joy

Как всегда, дрезинщики опозорились.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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