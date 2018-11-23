Мачей Рыбус: Семин никак не объяснил, почему Фернандес не будет играть с "Уралом"

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус прокомментировал поражение от "Урала" (1:2)."Нам не хвалило реализации. В первом тайме два момента стопроцентных не реализовали. Во втором тоже не получилось. Не первый матч так. Контролируем игру, но победить не получается.Фернандеш? Он очень хороший игрок. Много раз доказывал это. Но он не получил свой шанс сегодня. Тренер сказал, что Ману сегодня не будет играть. Это его право так решать. Дали шанс другим. Как он это объяснил? Никак", - заявил Рыбусь.