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Мачей Рыбус: Семин никак не объяснил, почему Фернандес не будет играть с "Уралом"

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус прокомментировал поражение от "Урала" (1:2).

"Нам не хвалило реализации. В первом тайме два момента стопроцентных не реализовали. Во втором тоже не получилось. Не первый матч так. Контролируем игру, но победить не получается.

Фернандеш? Он очень хороший игрок. Много раз доказывал это. Но он не получил свой шанс сегодня. Тренер сказал, что Ману сегодня не будет играть. Это его право так решать. Дали шанс другим. Как он это объяснил? Никак", - заявил Рыбусь.

"СЭ"
Вчера, 23:52
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(1)
#3  Kostik   (Сегодня, 00:05)
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А обычно он им рассказывал что-ли
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#2  utekay  Россия (Сегодня, 00:04)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
запутались все в этих русских


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#1  Egorysche   (Вчера, 23:55)
  • +9
  •  (13)

Семин никак не объяснил, почему Фернандес не будет играть с "Уралом"

наверное потому что "Фернандес" играет за ЦСКА laughing laughing laughing
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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