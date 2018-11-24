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Александр Гацкан: матч с "Зенитом" в Кубке нужно забыть

Капитан "Ростова" Александр Гацкан в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Зенита" считает, что нужно забыть победу над питерским клубом в 1/8 финала Олимп-Кубка России (3:1), сообщает официальная группа желто-синих "Вконтакте".

" Питерцы – всегда фавориты в матчах премьер-лиги, – признался Гацкан. – Но сейчас у "Ростова" хорошие футболисты и тренерский штаб, мы стабильно набираем очки. Есть все шансы добиться хорошего результата.

Матч Кубка? Была хорошая игра (улыбается). Но предстоящая встреча – выездная, поэтому нужно забыть все, что было тогда на "Ростов Арене". Впрочем, в этом сезоне в гостях мы тоже смотримся отлично.
Теги: Ростов Зенит Гацкан
Сегодня, 08:44
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#1  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 11:08)
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Болеет за:
«Ростов»
В питере сложно будет . Ну удачи нашим ! Контратака - наше всё ? Или Валера сурпрыз готовит ?
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
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