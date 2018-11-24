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Хердур Магнуссон прокомментировал свой дебютный гол за ЦСКА

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон после победы над "Ахматом" (2:0) заявил, что счастлив забить дебютный гол за армейцев.

"Я ждал этого с того момента, как подписал контракт с ЦСКА. Надеюсь, это первый гол из многих", - написал исландец в твиттере.

Теги: ЦСКА Магнуссон Ахмат
Сегодня, 09:43
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#1  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 10:08)
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Болеет за:
ЦСКА
Молодец, лиха беда начало. Продолжай в том же духе.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
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