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Илья Геркус: мы потерпели обиднейшее поражение

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал поражений от "Урала" (1:2)

"Black Friday. Не забиваем свое и получаем обиднейшее поражение дом", - написал Геркус в своем инстаграме.
Теги: Геркус Урал Локомотив
Сегодня, 09:45
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#1  Ваган Футболов   (Сегодня, 11:06)
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СОЧУВСТВУЕМ : ОБИДНЕЙШЕЕ, НО ЗАСЛУЖЕННОЕ !
Регистрация: 8.06.2018 [жалоба]
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