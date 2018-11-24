Фильм о Льве Яшине стал победителем кинофестиваля в Милане

Руководитель продюсерского центра "Динамо" Михаил Тюркин рассказал, что документальный фильм о знаменитом вратаре "Лев Яшин – номер один" стал лауреатом XXXVI Международного кинофестиваля спортивного кино и телевидения в Милане."Наш фильм ранее получил специальный приз на фестивале в Липецке. А 19 ноября мы взяли первый приз на фестивале в Милане, который в иерархии документальных фильмов занимает первое место.В нашей номинации участвовало более 40 картин из разных стран, фильмы были об очень популярных людях – Пеле, Марадоне, Месси, Роналду. И наш фильм вошел в число шести победителей кинофестиваля в Милане", – сказал Тюркин.