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Президент "Урала" о победе над "Локомотивом": видели бы вы глаза ребят

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:1).

"Мы сегодня были настроены на хорошую игру, на победу, даже говорить ничего не надо было. Видели бы вы глаза ребят, как они выходили на игру, какими они были в перерыве.

К сожалению, победа над действующим чемпионом дает только три очка, как и победа над любой другой командой. Но, конечно, очень приятно. Мы впервые за все годы обыграли "Локомотив" в Москве. Приятно не только мне, но и ребятам, всем болельщикам", – сказал Иванов.

Р-Спорт
Теги: Урал Локомотив Иванов
Сегодня, 10:55
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