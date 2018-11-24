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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Президент "Урала" о победе над "Локомотивом": видели бы вы глаза ребят
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:1).
"Мы сегодня были настроены на хорошую игру, на победу, даже говорить ничего не надо было. Видели бы вы глаза ребят, как они выходили на игру, какими они были в перерыве.
К сожалению, победа над действующим чемпионом дает только три очка, как и победа над любой другой командой. Но, конечно, очень приятно. Мы впервые за все годы обыграли "Локомотив" в Москве. Приятно не только мне, но и ребятам, всем болельщикам", – сказал Иванов.
Р-Спорт
"Мы сегодня были настроены на хорошую игру, на победу, даже говорить ничего не надо было. Видели бы вы глаза ребят, как они выходили на игру, какими они были в перерыве.
К сожалению, победа над действующим чемпионом дает только три очка, как и победа над любой другой командой. Но, конечно, очень приятно. Мы впервые за все годы обыграли "Локомотив" в Москве. Приятно не только мне, но и ребятам, всем болельщикам", – сказал Иванов.
Р-Спорт
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