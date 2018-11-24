Президент "Урала" о победе над "Локомотивом": видели бы вы глаза ребят

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:1)."Мы сегодня были настроены на хорошую игру, на победу, даже говорить ничего не надо было. Видели бы вы глаза ребят, как они выходили на игру, какими они были в перерыве.К сожалению, победа над действующим чемпионом дает только три очка, как и победа над любой другой командой. Но, конечно, очень приятно. Мы впервые за все годы обыграли "Локомотив" в Москве. Приятно не только мне, но и ребятам, всем болельщикам", – сказал Иванов.