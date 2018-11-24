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"Ростов" во время зимней паузы сыграет на турнире в Катаре

Наставник "Ростова" Валерий Карпин подтвердил, что его команда примет участие в турнире в Катаре во время зимнего паузы.

Предполагалось, что в Катаре сыграют ЦСКА, "Локомотив", "Спартак" и "Зенит". Однако позже появилась информация, что армейцы, скорее всего, на турнире не сыграют и их место предложено "Ростову".

"СЭ"
Теги: Ростов ЦСКА Локомотив Спартак Зенит
Сегодня, 11:26
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