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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Президент "Урала" Иванов: не думаю, что "Локомотив" спасли бы лишние пара минут
Президент "Урала" Григорий Иванов после матча с "Локомотивом" (1:2) отметил, что арбитр Сергей Лапочкин принял верное решение, добавив к основному времени матча 1 минуту.
"Больших остановок в игре не было, на каждую замену дается по 30 секунд, а врачи ни разу на поле не выходили. Конечно, когда проигрываешь, всегда хочется, чтобы добавили больше, но здесь все было по правилам.
За две замены добавили минуту, мы ни одной замены не сделали, за счет чего там еще можно было что-то добавлять? Но я думаю, что если бы добавили еще пару минут, мы бы все равно выиграли, так как сегодня у нас все получалось", - цитирует Иванова ТАСС.
"Больших остановок в игре не было, на каждую замену дается по 30 секунд, а врачи ни разу на поле не выходили. Конечно, когда проигрываешь, всегда хочется, чтобы добавили больше, но здесь все было по правилам.
За две замены добавили минуту, мы ни одной замены не сделали, за счет чего там еще можно было что-то добавлять? Но я думаю, что если бы добавили еще пару минут, мы бы все равно выиграли, так как сегодня у нас все получалось", - цитирует Иванова ТАСС.
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