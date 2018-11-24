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Матч "Спартак" - "Крылья Советов" попал в список самых интригующих событий выходных по версии британского издания

Матч 15-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Крыльями Советов" вошел в восьмерку самых интригующих событий выходных по версии британского издания FourFourTwo.

Также в рейтинг самых интригующих событий вошли следующие игры: ответный матч между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" в Кубке Либертадорес, игра 13-го тура примеры "Атлетико" — "Барселона", матч 13-го тура АПЛ "Вест Хэм" — "Манчестер Сити", встреча 12-го тура бундеслиги "Бавария" — "Фортуна", игра 13-го тура серии А "Удинезе" — "Рома", матч 13-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ — "Херенвен" и матч 14-го тура лиги 1 "Амьен" — "Марсель".
Теги: Спартак Крылья Советов
Сегодня, 12:17
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24
(3)
#24  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 15:08)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Обзор предстоящих матчей в топ-5 чемпионатах.
Интригующий и зрелищный - разные понятия. Интрига в этом матче в том, что покажет Кононов в первом своём матче у руля Спартака.
У вас тут через одного гомно в голове вместо мозгов!
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#23  капля никотина  Москва (Сегодня, 14:45)
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Critique
Еще одна выдержка

Все эти выдержки Кононову надо переслать, Нестор Петровичу - чтоб осознал, куда попал, на самом деле. По нашему ТВ такого не расскажут (у них задача строгая - накручивать счетчики Зине по всем категориям - самая, самый, самое, самое то... и т.п. с тедешкой), у руководства тоже - подвыветрился дух, но люди во всем мире чтут и помнят, болеют и надеются, чрезвычайно ждут. Тем более после чемпионства прошлогоднего.

Не - хоть тыщу раз скажи "Зенит" - во рту слаще не будет. А то еще всю полость придется обработать хлоркой.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#22  Fint  Москва (Сегодня, 14:37)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: acetophenon
в чём может быть интрига для англичанина. Или это - мерзкий английский юмор?

Ты правильно сориентировался,- это своеобразный английский юмор, все пары, кроме Атлетико-Барселона, встречи малозначащие для интереса нормальных болельщиков, а иначе включили бы в список сегодняшний супер-матч Тоттенхем-Челси... bowtie wink laughing
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#21  igorspartak  Тверь (Сегодня, 14:32)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: honey
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: Победоносный Зенит

online

Болеет за: «Зенит»
С каким счётом победят Крылья.

Предложи свой вариант,умничек

Цитата: serega_user
В чем же здесь интрига?

Будет ли красивая игра или конская говновата

А что, для вас уже матч с командой из зоны вылета уже считаешься интригующем матчем? Понял принял.

ты пореже принимай


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#20  Critique   (Сегодня, 14:27)
  • +1
  •  (3)

Premier League Rusia

Fuera de nuestras fronteras, еl partido m?s importante de la fecha 25 se jugar? a las 14H00 en la capital de Rusia. El encuentro m?s destacado lo protagonizar?n el Spartak Moscu de nuevo entrenador Oleg Kononov y el Krylia Sovietov. El partido sera muy importante para nuevo entrenador para ganar fiel de las hinchas de Spartak Moscu, mientras podria disminuir la presion sobre el propretario del club Leonid Fedun.



Еще одна выдержка из испанской https://www.marca.com

Короче, испанцы пишут, что в это воскресенье состоится самый интригующий футбольный матч в Европейских футбольных чемпионатах между московским Спартаком и Крыльями Советов. И дальше-объясняют всю интригу текущей фабулы.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#19  Волжанин   (Сегодня, 14:12)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лечащий Врач

Вам ли про негров вякать?

Сколько их у спортака в заявке?

«Спартак» купил четырех африканцев. Что происходит?
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Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#18  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 14:05)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Liberator
уже англичан интригует

Сечёшь,червь! Кто же будет смотреть сраный Лестер,вместо МанЮ,даже если последний на 8 месте.В РФ иностранцы знают только Спартак

Цитата: Волжанин
"пни вперёд там негр упадет, а другой вдруг забьет"

Вам ли про негров вякать?


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#17  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 13:58)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: serega_user
В чем же здесь интрига?
С каким счётом КС победят !
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#16  Волжанин   (Сегодня, 13:57)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лечащий Врач

Будет ли красивая игра или

"пни вперёд там негр упадет, а другой вдруг забьет"
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#15  Blessing  Спб (Сегодня, 13:56)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DimonSM
Рядовая, когда последний раз о твоем зените говорили?

Что значит в последний раз...., постоянно говорят.
Не подскажешь, а это издание FourFourTwo не сотрудничает с организациями по правам человека, или животных, а то я больше причин не нахожу, чем спартак привлёк их внимание?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#14  DimonSM  Белая Русь (Сегодня, 13:44)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: verhdon27
Интрига конечно присутствует. Интересно как Кононов построит игру команды, кто выйдет в составе и.т.д.

Кому..., тебе интересно..., вместе с пиндосами????
Свиней в расчет не берём, у них каждый матч жизни и смерти, и вопрос: а сколько им осталось...?
Рядовой матч, рядовых команд.


Рядовая, когда последний раз о твоем зените говорили?
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
#13  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:43)
  • +4
  •  (8)
online

Бедные бомжи .... Все пыжатся, пыжатся - каналы соорганизовывают, рекламу крутят, стадионы водружают с eбанистической вместимостью, бабло вваливают не считая, 15 миллионов уже насчитали, а тут - xyйййййййак!!! - и все бомжу под хвост - Британское издание, матч с Крыльями - событие. Песдец
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#12  Critique   (Сегодня, 13:35)
  • +3
  •  (5)

Furious Spartak fans fearful of another home defeat

These are eventful days at Spartak Moscow.

Protests against owner Leonid Fedun are widespread in the stands, and now the new coach Oleg Kononov is making his debut against lowly Samara. Another home loss would make his life extremely difficult from the beginning.

В Европе этот матч будут транслировать на премиальных платных каналах. Результат вызовет сильнейший социальный резонанс. (либо оч положительный, либо крайне отрицательный). Вся Европа с нетерпением ждет завтрашней игры.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#11  Liberator  Монако (Сегодня, 13:28)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак выходит на международную арену, уже англичан интригует. expressionless
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#10  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 13:25)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Видимо, те, кто минусуют, понимают, в чём может быть интрига для англичанина. Или это - мерзкий английский юмор?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#9  honey   (Сегодня, 13:20)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лечащий Врач
Цитата: Победоносный Зенит

online

Болеет за: «Зенит»
С каким счётом победят Крылья.

Предложи свой вариант,умничек

Цитата: serega_user
В чем же здесь интрига?

Будет ли красивая игра или конская говновата

А что, для вас уже матч с командой из зоны вылета уже считаешься интригующем матчем? Понял принял.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Сегодня, 13:10)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: verhdon27
Интрига конечно присутствует. Интересно как Кононов построит игру команды, кто выйдет в составе и.т.д.

Кому..., тебе интересно..., вместе с пиндосами????
Свиней в расчет не берём, у них каждый матч жизни и смерти, и вопрос: а сколько им осталось...?
Рядовой матч, рядовых команд.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  Конек   (Сегодня, 12:47)
  • +4
  •  (12)

интрига есть - будет ли продолжение Светлого Праздника smirk
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#6  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:43)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Интрига конечно присутствует. Интересно как Кононов построит игру команды, кто выйдет в составе и.т.д. Для Крыльев Советов главной задачей будет не проиграть и если это им удастся, то какова будет реакция болельщиков, руководства Спартака, спортивных экспертов и журналистов и.т.д.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#5  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 12:28)
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит

online

Болеет за: «Зенит»
С каким счётом победят Крылья.

Предложи свой вариант,умничек

Цитата: serega_user
В чем же здесь интрига?

Будет ли красивая игра или конская говновата


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#4  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:24)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
В чем же здесь интрига?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:23)
  • 0
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
С каким счётом победят Крылья.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 12:23)
  • -1
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Интрига, уровень то один)

В Ленинградской области все такие дураки? Перечитай ещё раз свой пук и подумай,если есть чем


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#1  zenit47  СПБ (Сегодня, 12:20)
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Интрига, уровень то один)
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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