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Несколько бразильских клубов интересуются Педро Рошей

Один из бразильских клубов готовится сделать предложение "Спартаку" по форварду Педро Роше.

По информации Globo Esporte, в переходе 24-летнего игрока заинтересовано сразу несколько команд из Бразилии. Большинству из них интересен вариант с арендой игрока. Однако "Спартак» рассчитывает только на предложения о полноценном трансфере.

В текущем сезоне футболист принял участие в одном матче РПЛ с "Зенитом" (0:0).
Теги: Спартак Педро Роша
Сегодня, 12:25
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#4  Lols  Лондон (Сегодня, 13:35)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Да эта бездарность даже даром никому не нужна
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 12:48)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А как они его заметили на скамейке?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 12:47)
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Готовы взять за доплату от Сраптака если только)Аренда даром тоже вариант.Сраптак надеется продать мегаигрока у которого даже свой памятник есть?Это они зря.Педроша настоящее днище,которое Сраптак прикупил за сколько там?За двадцать?

Цитата: Болельщик812
Как же им не интересоваться, покуда ему памятник при жизни установлен?
Такие футболисты редкость - Роналду, Марадона и Роша.

Роша выше всех.Он мегаигрок,новый Зидан пополам с Месси.Не заметил?


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:30)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как же им не интересоваться, покуда ему памятник при жизни установлен?
Такие футболисты редкость - Роналду, Марадона и Роша.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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