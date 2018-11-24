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Агент Бекао: у Родриго нет травмы, он готов сыграть в Лиге чемпионов

Агент Родриго Бекао Антонио Фернандо Терчейро рассказал о состоянии своего клиента после матча 15-го тура РПЛ с "Ахматом" (2:0).

В конце встречи бразилец из-за повреждения покинул поле на электрокаре, однако после этого смог доиграть матч до финального свистка.

"С Родриго все в порядке, у него нет травмы. Ничего серьезного. Родриго сможет сыграть в предстоящем матче Лиги чемпионов", — сказал Терчейро.

Матч 5-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и "Викторией Пльзень" состоится 27 ноября.

"Чемпионат"
Теги: Ахмат Бекао ЦСКА
Сегодня, 12:51
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