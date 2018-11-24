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"Динамо" - "Енисей": команды объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Енисея" на предстоящий матч 15-го тура РПЛ.

"Динамо": Шунин, Морозов, Евгеньев, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Теттех, Нунес Кардозу, Луценко, Панченко, Марков.

"Енисей": Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Дугалич, Комолов, Комков, Зотов, Огуде, Кутьин, Саркисов.
Теги: Динамо Енисей
Сегодня, 13:09
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