Новости партнеров

Виктор Классон не сыграет в матче с "Арсеналом"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон пропустит предстоящий матч с тульским "Арсеналом".

"Хорошо, что моя травма обошлась лишь растяжением. Опасался, что повреждение будет более серьезным, но все оказалось не так плохо.

Сейчас чувствую себя гораздо лучше. В воскресенье с "Арсеналом" я не сыграю. Но надеюсь восстановиться к следующей игре в Лиге Европы", — приводит слова Классона пресс-служба клуба.
Теги: Классон Краснодар Арсенал Тула
Сегодня, 13:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.