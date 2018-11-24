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Молодежка "Рубина" разгромила сверстников из "Анжи"

В матче 15-го тура молодежного первенства России "Рубин" в гостях разгромил "Анжи" (3:0).

Молодежное первенство России

15-й тур

"Анжи"-мол. — "Рубин"-мол. — 0:3 (0:2)

Голы: Останин, 18 (0:1); Сагитов, 26 (0:2); Сагитов, 90+2 (0:3).
Теги: Рубин Анжи
Сегодня, 13:49
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