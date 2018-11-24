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Дмитрий Аленичев: я планирую работать с "Енисеем" и после паузы

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев отметил, что у него нет обреченности, и он работает в привычном режиме.

"Ни о какой обреченности и речи быть не может. Только первый круг заканчивается. Впереди целая половина чемпионата еще.

Мы можем выправить положение. Ребята это осознают. Планирую ли работать во втором круге с "Енисеем"? Конечно, планирую", - сказал Аленичев в эфире "Матч Премьер".
Теги: Аленичев Динамо Енисей
Сегодня, 14:14
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