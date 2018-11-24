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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Дмитрий Аленичев: я планирую работать с "Енисеем" и после паузы
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев отметил, что у него нет обреченности, и он работает в привычном режиме.
"Ни о какой обреченности и речи быть не может. Только первый круг заканчивается. Впереди целая половина чемпионата еще.
Мы можем выправить положение. Ребята это осознают. Планирую ли работать во втором круге с "Енисеем"? Конечно, планирую", - сказал Аленичев в эфире "Матч Премьер".
"Ни о какой обреченности и речи быть не может. Только первый круг заканчивается. Впереди целая половина чемпионата еще.
Мы можем выправить положение. Ребята это осознают. Планирую ли работать во втором круге с "Енисеем"? Конечно, планирую", - сказал Аленичев в эфире "Матч Премьер".
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