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Руководителей фанатских объединений "Спартака" выпустили из СИЗО

Болельщики "Спартака", задержанные за драку с фанатами ЦСКА около отеля "Изба", вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что задержаны и отправлены в СИЗО руководители фанатских группировок "Юнион", "Школа" и "Гладиаторы".

Следствие выступило с инициативой об их аресте, однако прокуратура не поддержала обвинение.

Телеканал 360
Теги: Спартак
Сегодня, 14:21
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#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 15:04)
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online

Ранее сообщалось, что задержаны и отправлены в СИЗО руководители фанатских группировок "Юнион", "Школа" и "Гладиаторы".

А где же ранее задержанные руководители конских фанаток??? Или мясные отвалтузили там кузьмичей??? Что-то сомнительно......

Гнилой душок жидовский уже фанатов пропитал???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 14:57)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Следакам по губам.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Пищевик Свинский   (Сегодня, 14:41)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Уррррра Пищевику!!!!!
Регистрация: 24.11.2018 [жалоба]
#1  К.А.  Столица (Сегодня, 14:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Следствие выступило с инициативой об их аресте, однако прокуратура не поддержала обвинение.
неожиданно здраво прокуратура себя ведет.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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