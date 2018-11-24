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"Оренбург" - "Уфа": команды объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Уфы" на предстоящий матч 15-го тура РПЛ.

"Оренбург": Довбня, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Попович, Деспотович.

"Уфа": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Пауревич, Салатич, Тилль, Сысуев, Игбун.
Теги: Оренбург Уфа
Сегодня, 15:40
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