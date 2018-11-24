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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (7)
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (7)
16:47
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
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Виктор Гончаренко: вполне возможно, что Ахметов восстановится к матчу с "Викторией Пльзень" (1)
Виктор Гончаренко: вполне возможно, что Ахметов восстановится к матчу с "Викторией Пльзень" (1)
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Матч "Спартак" - "Крылья Советов" попал в список самых интригующих событий выходных по версии британского издания (28)
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"Реал" опроверг обвинения в адрес Рамоса в нарушении антидопинговых правил в финале ЛЧ 2016/17
"Реал" опроверг обвинения в адрес Рамоса в нарушении антидопинговых правил в финале ЛЧ 2016/17
"Оренбург" - "Уфа": команды объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Уфы" на предстоящий матч 15-го тура РПЛ.
"Оренбург": Довбня, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Попович, Деспотович.
"Уфа": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Пауревич, Салатич, Тилль, Сысуев, Игбун.
"Оренбург": Довбня, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Попович, Деспотович.
"Уфа": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Пауревич, Салатич, Тилль, Сысуев, Игбун.
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