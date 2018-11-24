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Санкт-Петербург ЦСКА
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Юрий Семин: если у Котова есть вопросы, пусть придёт и задаст их мне. Кто он такой вообще? (6)
"Енисей" обыграл "Динамо", прервав 10-матчевую серию без побед
В первом матче субботней программы 15-го тура РПЛ "Енисей" в гостях обыграл "Динамо".
Чемпионат России
15-й тур
Динамо – Енисей 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 3 Комков, 1:1 – 53, пенальти Жоаозиньо, 1:2 – 55 Ятченко.
"Динамо" – Шунин, Хольмен, Евгеньев (Рыков, 46), Морозов, Жоаозиньо (Черных, 77), Соснин, Тетте, Мигел Кардозу, Марков, Луценко, Панченко (Козлов, 46).
"Енисей" – Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Ятченко, Дугалич (Занев, 6), Комолов, Огуде, Зотов, Комков, Кутьин (Обрадович, 78), Саркисов (Фатуллаев, 46).
Предупреждения:
Евгеньев (25), Тетте (37), Занев (45), Мигел Кардозу (70), Морозов (87).
Удаление: Морозов (89)
Чемпионат России
15-й тур
Динамо – Енисей 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 3 Комков, 1:1 – 53, пенальти Жоаозиньо, 1:2 – 55 Ятченко.
"Динамо" – Шунин, Хольмен, Евгеньев (Рыков, 46), Морозов, Жоаозиньо (Черных, 77), Соснин, Тетте, Мигел Кардозу, Марков, Луценко, Панченко (Козлов, 46).
"Енисей" – Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Ятченко, Дугалич (Занев, 6), Комолов, Огуде, Зотов, Комков, Кутьин (Обрадович, 78), Саркисов (Фатуллаев, 46).
Предупреждения:
Евгеньев (25), Тетте (37), Занев (45), Мигел Кардозу (70), Морозов (87).
Удаление: Морозов (89)
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