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"Енисей" обыграл "Динамо", прервав 10-матчевую серию без побед

В первом матче субботней программы 15-го тура РПЛ "Енисей" в гостях обыграл "Динамо".

Чемпионат России

15-й тур

Динамо – Енисей 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 3 Комков, 1:1 – 53, пенальти Жоаозиньо, 1:2 – 55 Ятченко.

"Динамо" – Шунин, Хольмен, Евгеньев (Рыков, 46), Морозов, Жоаозиньо (Черных, 77), Соснин, Тетте, Мигел Кардозу, Марков, Луценко, Панченко (Козлов, 46).
"Енисей" – Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Ятченко, Дугалич (Занев, 6), Комолов, Огуде, Зотов, Комков, Кутьин (Обрадович, 78), Саркисов (Фатуллаев, 46).

Предупреждения:
Евгеньев (25), Тетте (37), Занев (45), Мигел Кардозу (70), Морозов (87).

Удаление: Морозов (89)
Теги: Енисей Динамо
Сегодня, 15:55
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25
(2)
#25  pivo69  Германия (Сегодня, 17:43)
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online

Цитата: FCD 1923
Он умеет играть только на 0:0, а если повезет, то дурак залетит- как с Зенитом. Попытки играть первым номером- заканчиваются полным фиаско-

Странный пост...игра от обороны(вторым номером) и игра на ничью
совсем не одно и то же.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#24  FCD 1923  Истра (Сегодня, 17:20)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Провал, полный провал Хохлова. Он умеет играть только на 0:0, а если повезет, то дурак залетит- как с Зенитом. Попытки играть первым номером- заканчиваются полным фиаско- Анжи, КС, Енисей. Мысли в атаке- нет вообще, голов не забиваем вообще. Поиграли сегодня в три нападающих- и полная жoпa, лучше бы в пять-шесть защитников как всегда, может и забили бы еще.
Хохлов должен уйти, а не мучать себя и болельщиков.


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И особо, с большим наслажденьем- я кладу на московский Спартак.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
#23  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 16:55)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Blessing,
Я не хотел тебя обидеть,поверь,я просто развил тему...
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#22  Blessing  Спб (Сегодня, 16:51)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vik-Nik
Blessing,
А что же этот именитый коуч выиграл? Протащил туляков по колхозным огородам и потом в знак благодарности за это ,был вышвырнут за дверь?

Извини, совсем совсем упустил, что для коней, слово именитый, надо было ставить в кавычки.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#21  utekay  Россия (Сегодня, 16:41)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
красавцы! играли лучше ментов и заслуженно победили.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#20  pivo69  Германия (Сегодня, 16:35)
  • +3
  •  (3)
online

Енисей с выездной победой!
Жаль,что команда скорее всего вылетит
в первую лиги...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#19  panin  Красноярск (Сегодня, 16:33)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Riders1990
Вопрос только кому?)

Ну спатаГу наверное)))


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
#18  Николай Виденко   (Сегодня, 16:27)
  • +1
  •  (3)

Не Енисею,не Динамо эти три очка ни чего не принесут.Енисей всё равно уйдёт в ФНЛ.И у Динамо такая же перспектива.
Регистрация: 26.02.2018 [жалоба]
#17  diego milito 22   (Сегодня, 16:25)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Морозова обыгрывали все, кому не лень и на ровном месте. Психанул от безысходности и получил в течении одной минуты две желтые карточки.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#16  Aseev Valeri  - (Сегодня, 16:17)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Реал»
Енисей понравился,мусорня кроме навала ничем не запомнилась.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#15  SPV 77  Брянск (Сегодня, 16:14)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Енисей молорики, умный симпатичный футбол и долгожданная победа
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#14  Бриг   (Сегодня, 16:12)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Игра понравилась, живенько так...Енисей прервал беспроигрышную серию, в ФНЛ Сибирь,тож подобную серию прервала..Посмотрим ,что дальше будет...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#13  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 16:06)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Blessing,
А что же этот именитый коуч выиграл? Протащил туляков по колхозным огородам и потом в знак благодарности за это ,был вышвырнут за дверь?
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#12  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 16:06)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Енисей МОЛОДЦЫ!!!!!!!


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#11  nofrills  Москва (Сегодня, 16:03)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Riders1990
Цитата: nofrills
а вообще первид все ярче светит.

Вопрос только кому?)

отвечаю и тем и тем
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#10  лад  USSR (Сегодня, 16:03)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Быстрый гол добавил перца в игру, которая смотрелась. Было не скучно. Все уже списали Енисей, но сибиряки еще попьют кровушки других клубов.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#9  mustang   (Сегодня, 16:01)
  • 0
  •  (10)

енисей с заслуженной победой
динамо -дворовая , никому не нужная команда с быдло болельщиками , желаю им вылететь в фнл надолго
енисею остаться в премьере
Регистрация: 23.12.2015 [жалоба]
#8  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:00)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Енисей понравился. Мысль игровая присутствовала. Все знали куда, когда и как сыграть. Вполне грамотно и без истерик. Победили заслуженно.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#7  Riders1990  bunker (Сегодня, 16:00)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nofrills
а вообще первид все ярче светит.

Вопрос только кому?)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#6  pasha  Ленинград (Сегодня, 15:58)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Что -то гости развыигрывались....За Зенит волнуюсь))?


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 15:58)
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не повезло Динамо, команда играть умеет, забивать нет, а давила крепко. Шунин на сегодняшний день, номер один в чемпе.
Енисей, более низкоклассной команды в РПЛ нет, откровенный пердив, даже с таким именитым тренером, но своё забил.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  nofrills  Москва (Сегодня, 15:57)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо» М
дима хохлов может мужик и хороший, но тренер говно. и зачем енисею эти три очка, лучше
деньгами взяли. а вообще пердив все ярче светит.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#3  junga  Сочи (Сегодня, 15:57)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Сейчас должны вернуть права и извиниться, а не то внезапно появившийся багаж может улетучиться в любой момент


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#2  Riders1990  bunker (Сегодня, 15:57)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Заслужили,молодцы!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#1  РостовПапа   (Сегодня, 15:56)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Динамо - просто жалкая команда. Енисей обул не напрягаясь
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
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