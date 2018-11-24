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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Константин Кучаев: "Ахмат" практически не создал моментов у ворот ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал победу над "Ахматом" со счетом 2:0.
– Обеим командам было очень тяжело. Но я считаю, мы заслужили победу, потому что моментов у наших ворот "Ахмат" практически не создал. Были неприятные подходы, но до опасности дело не доходило, поэтому результат закономерен. Разбирали игру соперника очень подробно – все позиции, все игровые действия. Как именно – пускай это останется внутри команды (улыбается).
– Вы впервые появились на поле после долгого перерыва. О чем просили тренеры?
– Я выходил освежить центр, потому что много у кого к тому моменту закончились силы. Ребята ездили в сборные, возвращаться после этого в чемпионат всегда тяжело. К тому же и у "Ахмата" параллельно проходили замены.
– Не было ли естественного желания чуть поберечь ногу?
– В игре об этом не думаешь, не побежать, аккуратно сыграть, – такого нет. Действовал так же, как и раньше, ничего не поменялось.
ПФК ЦСКА
– Обеим командам было очень тяжело. Но я считаю, мы заслужили победу, потому что моментов у наших ворот "Ахмат" практически не создал. Были неприятные подходы, но до опасности дело не доходило, поэтому результат закономерен. Разбирали игру соперника очень подробно – все позиции, все игровые действия. Как именно – пускай это останется внутри команды (улыбается).
– Вы впервые появились на поле после долгого перерыва. О чем просили тренеры?
– Я выходил освежить центр, потому что много у кого к тому моменту закончились силы. Ребята ездили в сборные, возвращаться после этого в чемпионат всегда тяжело. К тому же и у "Ахмата" параллельно проходили замены.
– Не было ли естественного желания чуть поберечь ногу?
– В игре об этом не думаешь, не побежать, аккуратно сыграть, – такого нет. Действовал так же, как и раньше, ничего не поменялось.
ПФК ЦСКА
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