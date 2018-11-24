Дмитрий Хохлов: завершение атаки уже не первую игру подводит "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал поражение от "Енисея"."Не можем завершить атаки, те моменты, которые создаем. Завершение уже не первую игру нас подводит. У нас Евгеньев молодой дыб на карточке. Рыкова не то что не планировали выпускать, но он не был не готов играть с первых минут. Поэтому в центре поля проседали", - сказал Хохлов.