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Дмитрий Хохлов: завершение атаки уже не первую игру подводит "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал поражение от "Енисея".

"Не можем завершить атаки, те моменты, которые создаем. Завершение уже не первую игру нас подводит. У нас Евгеньев молодой дыб на карточке. Рыкова не то что не планировали выпускать, но он не был не готов играть с первых минут. Поэтому в центре поля проседали", - сказал Хохлов.
Теги: Хохлов Динамо Енисей
Сегодня, 16:20
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#3  nofrills  Москва (Сегодня, 17:00)
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Болеет за:
«Динамо» М
кроме откровенной ахинеи и детского лепета от него ничего не слышно.
и вообще такое ощущение что все дипломы он всегда покупал.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#2  Николай Виденко   (Сегодня, 16:39)
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За то время что ты главный,можно было как то решить проблему.С другой стороны,в команде собрались игроки,которым не место в РПЛ.Поэтому команда движется в сторону ФНЛ. В игре,как и головах игроков -одна суета.Футбольная мысль отсутствует напрочь.
Регистрация: 26.02.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 16:25)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это к кому претензии то? Может, к себе предъявишь хоть раз?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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