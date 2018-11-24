Владимир Пильгуй: в предстоящих матчах "Динамо" мало на что может рассчитывать

Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервьюпрокомментировал игру своей экс-команды в матче 15-го тура Премьер-Лиги против "Енисея" (1:2).Думаю, "Динамо" заслуженно проиграло в этом матче. "Енисей" выглядел более организовано, более слаженно. Мне кажется, мы с составом в первом тайме всё-таки не угадали, ведь защита выглядела не организовано, у нас возникали свободные зоны, соперник спокойно принимал мяч, на подборах гости играли успешней... видимо, этим и можно объяснить это поражение.Честно говоря, я так и не понял, почему Алексей Козлов и Владимир Рыков начали матч на скамейке. Это игроки всё-таки основного состава, и если у них проблем со здоровьем не было, из своего опыта могу сказать, что выходить проще с первым минут, нежели во втором тайме при таком морозе. Поэтому я не очень понял решение по этим игрокам.Это вполне возможно. Всё-таки с такими соперниками очки нужно набирать, а не терять. Хотя, "Динамо" сейчас располагается на 12-м месте, и даже если по итогам этого тура команда опустится в зону стыковых матчей, то выступление "бело-голубых" в первом круге я не могу назвать провалом. Нужно учитывать скудные ресурсы, имеющиеся в распоряжении Дмитрия Хохлова. У тренера мало манёвра для тактических построений и подобных решений, ведь скамейка у команды небольшая. Хохлов исходит из того, что есть, а по качеству игроки сегодня не способны решать высокие задачи.Если команда играет неудачно, то кресло будет шататься под любым специалистом. Я не знаю подробностей взаимоотношений Хохлова с руководством клуба, но тренерская судьба всегда зависит от результата, поэтому позиции пока не прочные. Потери очков в матчах с "Анжи" и "Енисеем"... это не идёт в плюс.Отталкиваясь от сегодняшней игры, в предстоящих матчах мы мало на что можем рассчитывать. Но я думаю, что должен сработать момент мобилизации игроков, после чего они сумеют добиться результата в предстоящих матчах. Опыт показывает, что "Динамо" играет более удачно с сильными командами, а с соперниками заведомо слабее... не знаю в чём причины, может, не настраиваются должным образом...