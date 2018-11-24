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Олег Кононов: когда вернется Еременко? Все зависит от него

Новый главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал восстановление после травмы Романа Еременко.

- Кроме Жиго и Еременко у нас все здоровы. Вместе с вратарями у нас 25 игроков, мы можем выбирать из них, кто готов в первую очередь по здоровью.

- Когда вернется Еременко?

- Тут лучше спросить нашего врача. Но можно сказать, что все зависит от самого Романа, он должен верить в свое здоровье. Очень хотелось с ним всегда поработать, мне очень нравится этот футболист. Разговаривая с ним, сошлись во мнении, что очень жалко, что все так получилось.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Еременко Спартак
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