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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Юрий Семин: если у Котова есть вопросы, пусть придёт и задаст их мне. Кто он такой вообще? (6)
Олег Кононов: когда вернется Еременко? Все зависит от него
Новый главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал восстановление после травмы Романа Еременко.
- Кроме Жиго и Еременко у нас все здоровы. Вместе с вратарями у нас 25 игроков, мы можем выбирать из них, кто готов в первую очередь по здоровью.
- Когда вернется Еременко?
- Тут лучше спросить нашего врача. Но можно сказать, что все зависит от самого Романа, он должен верить в свое здоровье. Очень хотелось с ним всегда поработать, мне очень нравится этот футболист. Разговаривая с ним, сошлись во мнении, что очень жалко, что все так получилось.
"Спорт-Экспресс"
- Кроме Жиго и Еременко у нас все здоровы. Вместе с вратарями у нас 25 игроков, мы можем выбирать из них, кто готов в первую очередь по здоровью.
- Когда вернется Еременко?
- Тут лучше спросить нашего врача. Но можно сказать, что все зависит от самого Романа, он должен верить в свое здоровье. Очень хотелось с ним всегда поработать, мне очень нравится этот футболист. Разговаривая с ним, сошлись во мнении, что очень жалко, что все так получилось.
"Спорт-Экспресс"
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