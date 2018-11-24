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Софьян Ханни: был приятно удивлён тем, что тренерский штаб "Спартака" знает обо мне всё

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал о подарке, который команда преподнесла защитнику Георгию Джикии, а также поделился мнением о новом тренерском штабе московской команды.

"Какой подарок мы сделали Джикии? Наш главный подарок — это то, что, когда он пришёл на тренировку, мы его как следует попинали. Второй подарок — ужин в ресторане, мы собрались всей командой, чтобы его поздравить.

Что касается моей роли на поле, я ещё не говорил с тренером, только с помощником, сказал ему, что мне комфортнее всего играть десятым номером, но также могу сыграть и на левом фланге. Был приятно удивлён, насколько тренерский штаб уведомлён об игре каждого игрока, они знают обо мне всё: на какой позиции играл в "Спартаке" и до этого, поэтому я с ним ещё не говорил. Они полностью осведомлены о том, где мне комфортно играть", - цитирует Ханни "Чемпионат.сом".
Теги: Ханни Спартак
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Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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