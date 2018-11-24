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Аленичёв жжёт, «Енисею» прёт: красноярцы сенсационно «прибили» «Динамо» в гостях
«Енисей» можно смело назвать самым удивительным и безумным клубом РПЛ. Красноярцы радуют работой своей пресс-службы, которая раз за разом приятно удивляет остроумными роликами и твитами. В то же время «Енисей» стал главным аутсайдером турнира, провалив первую часть сезона. Всё это происходит на фоне противостояния руководства и главного тренера «Енисея» Дмитрий Аленичева. Впрочем, хоронить «Енисей» ещё рано. Rusfootball.info удивляется нелогичной победе красноярцев над «Динамо».
«Енисей» перед поездкой в Москву являлся безнадёжным аутсайдером. Новичок РПЛ отставал от условно спасительного 14-го места на 8 очков. В первом круге красноярцы одержали всего одну победу, которая и то пришлась на конец августа. Естественно, что с такими результатами под Аленичевым уже давно расшатывалось тренерское кресло. В общем-то, боссы красноярского клуба не скрывали своего недовольства наставником команды. Многочисленные инсайды утверждают, что «Енисей» бы уже отправил Аленичева в отставку, но у клуба просто нет денег (или желания) платить предусмотренную неустойку.
Сам Аленичев к ситуации всегда относился спокойно. Естественно, что главный тренер красноярцев не планирует проявлять альтруизм и уходить без компенсации. Не влияли на него и довольно дикие истории с попытками выдавить из команды. Например, перед матчем с «Анжи» Аленичев был отстранён от работы с командой. Эта абсолютно удивительная дисциплинарная мера скорее напоминала практику, принятую в отношении игроков. Вспомнить что-то подобное из практик работы с тренерами сложно.
А ещё недавно Аленичев попал в неприятную историю с задержанием в Красноярске. Полицейские остановили главного тренера клуба и заподозрили его в вождении в нетрезвом виде. Сам Аленичев после этого заявил, что всё это – спектакль, подстроенный боссами клуба с целью его ухода.
Довольно громкой получилась и история с переносом матча «Енисей» - «Ахмат» в красноярский манеж. Грозненцы активно протестуют и называют матч на такой арене антифутболом. А болельщики недоумевают, кому пришло в голову назначать игру в Красноярске на начало зимы, будто никто не понимал, что столбик термометра может опустить до -20! К слову, перед игрой в Химках официальные лица замерили температуру. Термометр показал -2. Теперь такую процедуру будут проделывать перед каждой игрой РПЛ.
Вопреки логике
Наверное, большинство специалистов отказались бы работать в подобных условиях, которые напоминают семейный развод с битьём посуды. Сложно каждый день улыбаться своей жене, которую ненавидишь. Но Аленичев в силу своих причин остаётся верен красноярцам и выполняет свою работу.
Перед матчем с «Динамо» он рассказал, что на подготовку команды не влияют посторонние факторы. Также Аленичев заявил, что постоянно тесно взаимодействует с руководством «Енисея», т.к. стороны преследуют общие цели. После победы Аленичев уже добавил, что планирует обсудить своё будущее с боссами клуба. Что ж, теперь у него появился неожиданный козырь в виде второй победы.
Сам «Енисей» в нынешнем сезоне представляет собой жалкое зрелище. Красноярцы, набрав внушительную колонию бывших игроков «Амкара» и «Тосно», превратились в какой-то непонятный гибрид. «Енисей» был абсолютно худшей командой РПЛ по всем показателям, включая количество забитых и пропущенных мячей. Если «Амкар» славился своей надёжной защитой, то «Енисей» регулярно пропускает. В то же время у красноярцев совсем мало что получалось в атаке. Матч с «Динамо» в этом плане стал настоящим откровением. «Енисей» нанёс 7 (!!) ударов в створ и во второй раз в сезоне забил два мяча в матче. Предыдущий случай произошёл ещё в матче со «Спартаком» Массимо Карреры, который проходил в Красноярске. И тогда хозяев два забитых мяча не спасли от поражения.
Футбол низкого уровня
В целом, «Енисей» свою победу заслужил. Красноярцы на фоне самих себя образцов прошлых туров преобразились. Конечно, помог гостям и неожиданный ранний гол. Уже на третьей минуте они вышли вперёд после удачного рикошета от Антона Хольмена, поставившего в тупик голкипера «Динамо». Повезло красноярцам и в эпизоде со вторым голом. Нет, Дмитрий Ятченко здорово исполнил штрафной, но пробил же он практически по центру, а Антон Шунин явно мог спасти свою команду, сыграв не слишком удачно.
Везло «Енисею» и при игре у своих ворот. «Динамо» создало немало голевых моментов, но не сумело их использовать. В то же время хозяева свой единственный гол забили после совсем необязательного пенальти, который сопернику подарил Петар Занев, зачем-то ударивший сзади по ногам Евгения Луценко.
Матч получился весёлым и результативным, но, скорее, стоит говорить о низком уровне игры. Обе команды фактически действовали без середины поля, да ещё и регулярно допускали довольно грубые ошибки. С такой игрой счёт вполне мог получиться хоккейным. Сложно сказать, почему «Динамо», традиционно грамотно играющее в обороне, действовало настолько невнятно у своих ворот. Наверное, сказался состав, который выбрал Дмитрий Хохлов. В старте «Динамо» вышли фактически пять нападающих (Панченко, Жоаозиньо, Марков, Луценко и Кардозу). Возможно, такая расстановка негативно повлияла на игроков в психологическом плане, которые просто недооценили аутсайдера. «Динамо» со своей странной расстановкой лишилось цельности. Команда стала слишком хрупкой, регулярно проигрывала центр поля, а гости сумели наказать соперника за авантюризм.
Пресс-служба англоязычного "твиттера" "Енисея" назвала причину победы: до того, как "Енисей" открыл англоязычный аккаунт - 14 матчей, 1 победа, 3 ничьих. После открытия англоязычного аккаунта - 1 матч и 1 победа. Магия!
Пока рано говорить о шансах «Енисея» на спасение. Красноярский клуб остаётся главным аутсайдером РПЛ, но, по крайней мере, теперь «Енисей» не выглядит безнадёжным, как и вероятность мирного сосуществования Аленичева с руководством.
Чемпионат России
15-й тур
Динамо – Енисей 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 3 Комков, 1:1 – 53, пенальти Жоаозиньо, 1:2 – 55 Ятченко.
"Динамо" – Шунин, Хольмен, Евгеньев (Рыков, 46), Морозов, Жоаозиньо (Черных, 77), Соснин, Тетте, Мигел Кардозу, Марков, Луценко, Панченко (Козлов, 46).
"Енисей" – Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Ятченко, Дугалич (Занев, 6), Комолов, Огуде, Зотов, Комков, Кутьин (Обрадович, 78), Саркисов (Фатуллаев, 46).
Предупреждения: Евгеньев (25), Тетте (37), Занев (45), Мигел Кардозу (70), Морозов (87).
Удаление: Морозов (89)
Фото - "Чемпионат", "РИА".
Антон Мозговой, Rusfootball.info
«Енисей» перед поездкой в Москву являлся безнадёжным аутсайдером. Новичок РПЛ отставал от условно спасительного 14-го места на 8 очков. В первом круге красноярцы одержали всего одну победу, которая и то пришлась на конец августа. Естественно, что с такими результатами под Аленичевым уже давно расшатывалось тренерское кресло. В общем-то, боссы красноярского клуба не скрывали своего недовольства наставником команды. Многочисленные инсайды утверждают, что «Енисей» бы уже отправил Аленичева в отставку, но у клуба просто нет денег (или желания) платить предусмотренную неустойку.
Сам Аленичев к ситуации всегда относился спокойно. Естественно, что главный тренер красноярцев не планирует проявлять альтруизм и уходить без компенсации. Не влияли на него и довольно дикие истории с попытками выдавить из команды. Например, перед матчем с «Анжи» Аленичев был отстранён от работы с командой. Эта абсолютно удивительная дисциплинарная мера скорее напоминала практику, принятую в отношении игроков. Вспомнить что-то подобное из практик работы с тренерами сложно.
Аленичев остаётся главным тренером "Енисея" вопреки здравому смыслу
А ещё недавно Аленичев попал в неприятную историю с задержанием в Красноярске. Полицейские остановили главного тренера клуба и заподозрили его в вождении в нетрезвом виде. Сам Аленичев после этого заявил, что всё это – спектакль, подстроенный боссами клуба с целью его ухода.
Довольно громкой получилась и история с переносом матча «Енисей» - «Ахмат» в красноярский манеж. Грозненцы активно протестуют и называют матч на такой арене антифутболом. А болельщики недоумевают, кому пришло в голову назначать игру в Красноярске на начало зимы, будто никто не понимал, что столбик термометра может опустить до -20! К слову, перед игрой в Химках официальные лица замерили температуру. Термометр показал -2. Теперь такую процедуру будут проделывать перед каждой игрой РПЛ.
Ноу-хау @rfpl - замер температуры поля с помощью специального градусника. Обязательная процедура на оставшиеся в этом году матчи #ДинамоЕнисей pic.twitter.com/p0aNxMuiok— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) November 24, 2018
Вопреки логике
Наверное, большинство специалистов отказались бы работать в подобных условиях, которые напоминают семейный развод с битьём посуды. Сложно каждый день улыбаться своей жене, которую ненавидишь. Но Аленичев в силу своих причин остаётся верен красноярцам и выполняет свою работу.
Перед матчем с «Динамо» он рассказал, что на подготовку команды не влияют посторонние факторы. Также Аленичев заявил, что постоянно тесно взаимодействует с руководством «Енисея», т.к. стороны преследуют общие цели. После победы Аленичев уже добавил, что планирует обсудить своё будущее с боссами клуба. Что ж, теперь у него появился неожиданный козырь в виде второй победы.
Сам «Енисей» в нынешнем сезоне представляет собой жалкое зрелище. Красноярцы, набрав внушительную колонию бывших игроков «Амкара» и «Тосно», превратились в какой-то непонятный гибрид. «Енисей» был абсолютно худшей командой РПЛ по всем показателям, включая количество забитых и пропущенных мячей. Если «Амкар» славился своей надёжной защитой, то «Енисей» регулярно пропускает. В то же время у красноярцев совсем мало что получалось в атаке. Матч с «Динамо» в этом плане стал настоящим откровением. «Енисей» нанёс 7 (!!) ударов в створ и во второй раз в сезоне забил два мяча в матче. Предыдущий случай произошёл ещё в матче со «Спартаком» Массимо Карреры, который проходил в Красноярске. И тогда хозяев два забитых мяча не спасли от поражения.
Футбол низкого уровня
В целом, «Енисей» свою победу заслужил. Красноярцы на фоне самих себя образцов прошлых туров преобразились. Конечно, помог гостям и неожиданный ранний гол. Уже на третьей минуте они вышли вперёд после удачного рикошета от Антона Хольмена, поставившего в тупик голкипера «Динамо». Повезло красноярцам и в эпизоде со вторым голом. Нет, Дмитрий Ятченко здорово исполнил штрафной, но пробил же он практически по центру, а Антон Шунин явно мог спасти свою команду, сыграв не слишком удачно.
Везло «Енисею» и при игре у своих ворот. «Динамо» создало немало голевых моментов, но не сумело их использовать. В то же время хозяева свой единственный гол забили после совсем необязательного пенальти, который сопернику подарил Петар Занев, зачем-то ударивший сзади по ногам Евгения Луценко.
Матч получился весёлым и результативным, но, скорее, стоит говорить о низком уровне игры. Обе команды фактически действовали без середины поля, да ещё и регулярно допускали довольно грубые ошибки. С такой игрой счёт вполне мог получиться хоккейным. Сложно сказать, почему «Динамо», традиционно грамотно играющее в обороне, действовало настолько невнятно у своих ворот. Наверное, сказался состав, который выбрал Дмитрий Хохлов. В старте «Динамо» вышли фактически пять нападающих (Панченко, Жоаозиньо, Марков, Луценко и Кардозу). Возможно, такая расстановка негативно повлияла на игроков в психологическом плане, которые просто недооценили аутсайдера. «Динамо» со своей странной расстановкой лишилось цельности. Команда стала слишком хрупкой, регулярно проигрывала центр поля, а гости сумели наказать соперника за авантюризм.
?Before Enisey joined to EN football twitter— FC Enisey English (@FCEniseyEN) November 24, 2018
14 matches, 1 victory, 3 draws
?After Enisey joined to EN football twitter
1 match – 1 victory
EN FOOTBALL TWITTER MAGIC pic.twitter.com/nWlHX0Byv2
Пресс-служба англоязычного "твиттера" "Енисея" назвала причину победы: до того, как "Енисей" открыл англоязычный аккаунт - 14 матчей, 1 победа, 3 ничьих. После открытия англоязычного аккаунта - 1 матч и 1 победа. Магия!
Пока рано говорить о шансах «Енисея» на спасение. Красноярский клуб остаётся главным аутсайдером РПЛ, но, по крайней мере, теперь «Енисей» не выглядит безнадёжным, как и вероятность мирного сосуществования Аленичева с руководством.
Чемпионат России
15-й тур
Динамо – Енисей 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 3 Комков, 1:1 – 53, пенальти Жоаозиньо, 1:2 – 55 Ятченко.
"Динамо" – Шунин, Хольмен, Евгеньев (Рыков, 46), Морозов, Жоаозиньо (Черных, 77), Соснин, Тетте, Мигел Кардозу, Марков, Луценко, Панченко (Козлов, 46).
"Енисей" – Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Ятченко, Дугалич (Занев, 6), Комолов, Огуде, Зотов, Комков, Кутьин (Обрадович, 78), Саркисов (Фатуллаев, 46).
Предупреждения: Евгеньев (25), Тетте (37), Занев (45), Мигел Кардозу (70), Морозов (87).
Удаление: Морозов (89)
Фото - "Чемпионат", "РИА".
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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