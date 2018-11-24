Новости партнеров

Владимир Федотов: победа над "Уфой" далась тяжело

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Уфой".

"Победа далась тяжело. Соперник оборонялся большими силами, но мы дождались гола. несмотря на незабитый пенальти. Гол - это нестандартные действия и точный удар. Один ляп мы себе позволили в первом тайме и на последних секундах матча. Будем разбираться, где сыграли неправильно", - сказал Федотов.
Теги: Федотов Оренбург Уфа
Сегодня, 18:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.