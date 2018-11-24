Владимир Федотов: победа над "Уфой" далась тяжело

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Уфой"."Победа далась тяжело. Соперник оборонялся большими силами, но мы дождались гола. несмотря на незабитый пенальти. Гол - это нестандартные действия и точный удар. Один ляп мы себе позволили в первом тайме и на последних секундах матча. Будем разбираться, где сыграли неправильно", - сказал Федотов.