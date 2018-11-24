Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:16
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (21)
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (21)
16:47
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
12:58
Виктор Гончаренко: вполне возможно, что Ахметов восстановится к матчу с "Викторией Пльзень" (1)
Виктор Гончаренко: вполне возможно, что Ахметов восстановится к матчу с "Викторией Пльзень" (1)
12:17
Матч "Спартак" - "Крылья Советов" попал в список самых интригующих событий выходных по версии британского издания (29)
Матч "Спартак" - "Крылья Советов" попал в список самых интригующих событий выходных по версии британского издания (29)
Владимир Федотов: победа над "Уфой" далась тяжело
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Уфой".
"Победа далась тяжело. Соперник оборонялся большими силами, но мы дождались гола. несмотря на незабитый пенальти. Гол - это нестандартные действия и точный удар. Один ляп мы себе позволили в первом тайме и на последних секундах матча. Будем разбираться, где сыграли неправильно", - сказал Федотов.
"Победа далась тяжело. Соперник оборонялся большими силами, но мы дождались гола. несмотря на незабитый пенальти. Гол - это нестандартные действия и точный удар. Один ляп мы себе позволили в первом тайме и на последних секундах матча. Будем разбираться, где сыграли неправильно", - сказал Федотов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.