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Федор Черных: непозволительно пропускать второй мяч после того, как забиваешь
Нападающий "Динамо" Федор Черных подвел итог матча 15-го тура РПЛ, в котором бело-голубые на своем поле уступили "Енисею" (1:2).
"Мы придерживались атаки с самого начала игры, потому что должны были прессинговать и не давать "Енисею" играть, но с самого начала игры этого не получалось сделать.
Почему сначала после перерыва пошли в атаку, а потом редко атаковали? Забили гол, и я думал о том, что нельзя пропускать еще один.
Должны были сделать акцент на прессинг, но не получилось. Во втором тайме смогли отыграться. В любом случае непозволительно пропускать второй мяч после того, как забиваешь", - цитирует Черных Sport24.
"Мы придерживались атаки с самого начала игры, потому что должны были прессинговать и не давать "Енисею" играть, но с самого начала игры этого не получалось сделать.
Почему сначала после перерыва пошли в атаку, а потом редко атаковали? Забили гол, и я думал о том, что нельзя пропускать еще один.
Должны были сделать акцент на прессинг, но не получилось. Во втором тайме смогли отыграться. В любом случае непозволительно пропускать второй мяч после того, как забиваешь", - цитирует Черных Sport24.
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