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Федор Черных: непозволительно пропускать второй мяч после того, как забиваешь

Нападающий "Динамо" Федор Черных подвел итог матча 15-го тура РПЛ, в котором бело-голубые на своем поле уступили "Енисею" (1:2).

"Мы придерживались атаки с самого начала игры, потому что должны были прессинговать и не давать "Енисею" играть, но с самого начала игры этого не получалось сделать.

Почему сначала после перерыва пошли в атаку, а потом редко атаковали? Забили гол, и я думал о том, что нельзя пропускать еще один.

Должны были сделать акцент на прессинг, но не получилось. Во втором тайме смогли отыграться. В любом случае непозволительно пропускать второй мяч после того, как забиваешь", - цитирует Черных Sport24.
Теги: Черных Динамо Енисей
Сегодня, 19:19
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#1  nofrills  Москва (Сегодня, 19:49)
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Болеет за:
«Динамо» М
ну почему все время у вас не получается, может вы рукожопые ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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