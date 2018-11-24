Роберт Евдокимов уволен с поста главного тренера "Ротора".После поражения в домашнем матче с "Шинником" (1:3) на пресс-конференцию пришел гендиректор клуба Андрей Рекечинский, который объявил об отставке специалиста.После 24 туров "Ротор" занимает 15-е место в таблице.