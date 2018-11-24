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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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20:53
"Анжи" и "Рубин" поделили очки (3)
"Анжи" и "Рубин" поделили очки (3)
17:16
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (32)
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (32)
16:47
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Роберт Евдокимов уволен с поста главного тренера "Ротора"
Роберт Евдокимов уволен с поста главного тренера "Ротора".
После поражения в домашнем матче с "Шинником" (1:3) на пресс-конференцию пришел гендиректор клуба Андрей Рекечинский, который объявил об отставке специалиста.
После 24 туров "Ротор" занимает 15-е место в таблице.
ФК "Ротор"
После поражения в домашнем матче с "Шинником" (1:3) на пресс-конференцию пришел гендиректор клуба Андрей Рекечинский, который объявил об отставке специалиста.
После 24 туров "Ротор" занимает 15-е место в таблице.
ФК "Ротор"
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