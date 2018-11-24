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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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20:53
"Анжи" и "Рубин" поделили очки (3)
"Анжи" и "Рубин" поделили очки (3)
17:16
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (32)
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (32)
16:47
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
"Анжи" и "Рубин" поделили очки
В матче 15-го тура чемпионата России "Анжи" и "Рубин" сыграли вничью.
Чемпионат России
15 тур
"Анжи" – "Рубин" 1:1
Голы: Долгов, 36 - Калинин, 27
"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Кацаев (Понсе, 69), Кулик, Гиголаев (Чансельор, 81), Савичев, Ондуа, Чайковский, Долгов (Ахъядов, 75).
"Рубин": Ив. Коновалов, Гранат, Навас, Цаллагов, Байрамян, Калинин, Уремович, Могилевец, Иг. Коновалов (Камболов, 46), Полоз (Шекари, 66), Азмун.
Предупреждения: Чайковский, 24, Камболову, 49, Цаллагов, 70, Понсе, 77, Навас, 77
Чемпионат России
15 тур
"Анжи" – "Рубин" 1:1
Голы: Долгов, 36 - Калинин, 27
"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Кацаев (Понсе, 69), Кулик, Гиголаев (Чансельор, 81), Савичев, Ондуа, Чайковский, Долгов (Ахъядов, 75).
"Рубин": Ив. Коновалов, Гранат, Навас, Цаллагов, Байрамян, Калинин, Уремович, Могилевец, Иг. Коновалов (Камболов, 46), Полоз (Шекари, 66), Азмун.
Предупреждения: Чайковский, 24, Камболову, 49, Цаллагов, 70, Понсе, 77, Навас, 77
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