Новости партнеров

"Анжи" и "Рубин" поделили очки

В матче 15-го тура чемпионата России "Анжи" и "Рубин" сыграли вничью.

Чемпионат России

15 тур

"Анжи" – "Рубин" 1:1

Голы: Долгов, 36 - Калинин, 27

"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Кацаев (Понсе, 69), Кулик, Гиголаев (Чансельор, 81), Савичев, Ондуа, Чайковский, Долгов (Ахъядов, 75).

"Рубин": Ив. Коновалов, Гранат, Навас, Цаллагов, Байрамян, Калинин, Уремович, Могилевец, Иг. Коновалов (Камболов, 46), Полоз (Шекари, 66), Азмун.

Предупреждения: Чайковский, 24, Камболову, 49, Цаллагов, 70, Понсе, 77, Навас, 77
Теги: Анжи Рубин
Сегодня, 20:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
#3  stepanmlc   (Сегодня, 21:32)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
овцелюбы продолжают удивлять


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#2  Павел_2   (Сегодня, 21:17)
  • -1
  •  (1)

А что вы хотите от команды,которая оказалась в такой глубокой финансовой яме? Думаю на данный момент Рубин не плох, в данных обстоятельствах. Бекиичу нужно время,первое чемпионство он взял с невзрачной игрой,надеюсь мини хан не будет больше влазить в футбольные дела.
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
#1  Руслан Гарин  казань (Сегодня, 20:56)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
как же надоел бердыевский автобус ....только и играют на унылую ничью smile
Регистрация: 26.04.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.