Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:53
"Анжи" и "Рубин" поделили очки (3)
"Анжи" и "Рубин" поделили очки (3)
17:16
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (32)
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (32)
16:47
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Магомед Адиев: мы спортсмены и выходим на поле с мыслью о победе
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча против "Рубина" (1:1).
"Как и ожидалось, мы провели тяжелый матч. Было много борьбы, мы хотели выжать свои моменты. Ничья закономерна. Внутри команды мы ведем работу. Мы не собираемся проигрывать или играть на ничью, как бы тяжело нам не приходилось. Мы спортсмены и выходим на поле с мыслью о победе", - сказал Адиев.
"Как и ожидалось, мы провели тяжелый матч. Было много борьбы, мы хотели выжать свои моменты. Ничья закономерна. Внутри команды мы ведем работу. Мы не собираемся проигрывать или играть на ничью, как бы тяжело нам не приходилось. Мы спортсмены и выходим на поле с мыслью о победе", - сказал Адиев.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.