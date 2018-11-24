Магомед Адиев: мы спортсмены и выходим на поле с мыслью о победе

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча против "Рубина" (1:1)."Как и ожидалось, мы провели тяжелый матч. Было много борьбы, мы хотели выжать свои моменты. Ничья закономерна. Внутри команды мы ведем работу. Мы не собираемся проигрывать или играть на ничью, как бы тяжело нам не приходилось. Мы спортсмены и выходим на поле с мыслью о победе", - сказал Адиев.