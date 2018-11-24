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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Шамиль Газизов: не думаю, что игра "Уфы" с "Оренбургом" была проигранной
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов надеется, что клуб выправит турнирное положение во втором круге.
"Да, проиграли. Но не думаю, что игра была проигранной. Просто есть некоторые вещи, и это не наша игра. Не хочется тут что-то говорить, специалисты все видят. А мы будем двигаться дальше, несмотря ни на что. Я уже говорил, что этот сезон будет очень тяжелым. Надо проходить через взлеты и падения, нужно закаляться. Нам нужно выправлять ситуацию", - цитирует Газизова "РИА Новости".
"Да, проиграли. Но не думаю, что игра была проигранной. Просто есть некоторые вещи, и это не наша игра. Не хочется тут что-то говорить, специалисты все видят. А мы будем двигаться дальше, несмотря ни на что. Я уже говорил, что этот сезон будет очень тяжелым. Надо проходить через взлеты и падения, нужно закаляться. Нам нужно выправлять ситуацию", - цитирует Газизова "РИА Новости".
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