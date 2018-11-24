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Шамиль Газизов: не думаю, что игра "Уфы" с "Оренбургом" была проигранной

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов надеется, что клуб выправит турнирное положение во втором круге.

"Да, проиграли. Но не думаю, что игра была проигранной. Просто есть некоторые вещи, и это не наша игра. Не хочется тут что-то говорить, специалисты все видят. А мы будем двигаться дальше, несмотря ни на что. Я уже говорил, что этот сезон будет очень тяжелым. Надо проходить через взлеты и падения, нужно закаляться. Нам нужно выправлять ситуацию", - цитирует Газизова "РИА Новости".
Теги: Газизов Уфа Оренбург
Сегодня, 21:37
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