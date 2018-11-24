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Дмитрий Кириченко: удаление и пенальти повлияли на игру "Уфы"

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко прокомментировал поражение от "Оренбурга" (0:1).

"Результат отрицательный. Доволен началом игры, мы действовали уверенно. Потом "Оренбург" перехватил инициативу, и мы стали ошибаться при выходе из обороны. Ошибка в обороне, пенальти и удаление повлияли на ход игры. Мы не смогли использовать моменты, которые создавали на контратаках", - цитирует Кириченко официальный сайт клуба.
Теги: Кириченко Уфа Оренбург
Сегодня, 22:08
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