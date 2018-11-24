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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Дмитрий Кириченко: удаление и пенальти повлияли на игру "Уфы"
Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко прокомментировал поражение от "Оренбурга" (0:1).
"Результат отрицательный. Доволен началом игры, мы действовали уверенно. Потом "Оренбург" перехватил инициативу, и мы стали ошибаться при выходе из обороны. Ошибка в обороне, пенальти и удаление повлияли на ход игры. Мы не смогли использовать моменты, которые создавали на контратаках", - цитирует Кириченко официальный сайт клуба.
"Результат отрицательный. Доволен началом игры, мы действовали уверенно. Потом "Оренбург" перехватил инициативу, и мы стали ошибаться при выходе из обороны. Ошибка в обороне, пенальти и удаление повлияли на ход игры. Мы не смогли использовать моменты, которые создавали на контратаках", - цитирует Кириченко официальный сайт клуба.
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