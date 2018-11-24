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Софьян Ханни: Кононов знает, чего хочет

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни поделился мнением о работе нового главного тренера команды Олега Кононова.

"Что изменилось в тренировочном процессе в новым главным тренером? Новый тренер прежде всего знает, чего хочет. Он пришёл в "Спартак" с хорошей командой тренеров, сейчас мы видим хорошо выстроенную структуру. Это касается тренировок, всё здорово организовано: сначала разминка, потом тактика, потом игровая тренировка. Основной акцент делается на владение мячом и атакующий футбол, это отличает стиль нового тренера от предыдущих. Нравится ли нам это больше? Я не хотел сказать, что раньше было хуже, просто основное отличие, что тренерский штаб приходит с большой командой для работы, в этом большое отличие.

Что касается настроения и командного ужина, то это собрание было инициативой всех игроков, нам нужно стараться оставаться на позитиве. Началась новая глава, страница перевёрнута, поэтому всё наше внимание сфокусировано на следующем матче. Тактика? С первого дня Кононов объясняет наши задачи и какую игру он хочет видеть, постоянно идут какие-то корректировки, лично мне моя задача ясна", — цитирует Ханни "Чемпионат.сом".
Теги: Ханни Кононов Спартак
Вчера, 23:28
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