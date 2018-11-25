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Ребров, Ещенко и Денис Глушаков - в старте "Спартака" на матч с "Крыльями Советов"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 15-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов".

"Спартак": Ребров, Джикия, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Глушаков (к), Фернандо, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

Теги: Спартак Крылья Советов
Сегодня, 12:54
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#51  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 15:19)
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online
Болеет за:
«Спартак»
назначение Кононова , будущий уход высокооплачиваемых футболистов - это все звенья одной цепи, похоже....экономия.... денег нет а вы держитесь)


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#50  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 14:46)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кононов хочет всем угодить?Ну посмотрим.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#49  Миша Гратов   (Сегодня, 14:43)
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 25.11.2018 [жалоба]
#48  KOGA  Земля (Сегодня, 14:04)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Грусть да печаль, эх Кононов!
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#47  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:58)
  • -2
  •  (2)

Вообще Божевич - не лучший вариант для экспериментов.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#46  rwspartach  Россия (Сегодня, 13:53)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кроме слова пи3дец ничего на ум при виде состава не приходит...
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#45  zenit47  СПБ (Сегодня, 13:51)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вот в чём интрига, Ребров в воротах
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#44  Пищевик Свинский   (Сегодня, 13:45)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Он_вам_не_димон
Цитата: Пищевик Свинский
Цитата: Он_вам_не_димон
Цитата: Пищевик Свинский
Цитата: Он_вам_не_димон
хахахаха ну че, поговорила фратрия?)))) кучу срал он на вас, на нас, на всех срали кучу)))

Так вам не привыкать. Только хардкор, только в днище по уши

не беспокойся, вас тоже в х** не поставят, если что))))) эт система такая, а не сраптак

Ну просто в Сраптаке это уже закон....Уже с днища одни пятачки торчат, ан нет еще глубже надо

посмотрите как разрамсился)) у вас все тоже самое, вместо пятачков только лошадиные головы)

Вот не надо...У нас молодняк Реал рвет, да и вас имеют по хорошему, по красноармейски, задорно с огоньком и со шпорами в свиные бока
Регистрация: 24.11.2018 [жалоба]
#43  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:43)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Капец(((


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#42  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:43)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пищевик Свинский
Цитата: Он_вам_не_димон
Цитата: Пищевик Свинский
Цитата: Он_вам_не_димон
хахахаха ну че, поговорила фратрия?)))) кучу срал он на вас, на нас, на всех срали кучу)))

Так вам не привыкать. Только хардкор, только в днище по уши

не беспокойся, вас тоже в х** не поставят, если что))))) эт система такая, а не сраптак

Ну просто в Сраптаке это уже закон....Уже с днища одни пятачки торчат, ан нет еще глубже надо

посмотрите как разрамсился)) у вас все тоже самое, вместо пятачков только лошадиные головы)


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#41  Пищевик Свинский   (Сегодня, 13:40)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Сегодня в Москве будет блюдо дня...СВИНАЯ ОТБИВНАЯ по самарски, с дымком можжевельникового веничка
Регистрация: 24.11.2018 [жалоба]
#40  pivo69  Германия (Сегодня, 13:36)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Александр Мишу
По мне вместо Реброва Селехов

Селехов ещё не готов на 100%.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#39  Пищевик Свинский   (Сегодня, 13:36)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Он_вам_не_димон
Цитата: Пищевик Свинский
Цитата: Он_вам_не_димон
хахахаха ну че, поговорила фратрия?)))) кучу срал он на вас, на нас, на всех срали кучу)))

Так вам не привыкать. Только хардкор, только в днище по уши

не беспокойся, вас тоже в х** не поставят, если что))))) эт система такая, а не сраптак

Ну просто в Сраптаке это уже закон....Уже с днища одни пятачки торчат, ан нет еще глубже надо
Регистрация: 24.11.2018 [жалоба]
#38  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:35)
  • -1
  •  (5)

Вот это будет ад, сущий ад!!!!!-
На ромбе Нестор распяяяяяяят....

Ханни-тайм!!!
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#37  Volodia379   (Сегодня, 13:34)
  • 0
  •  (6)
online

Глушакову не позавидуешь опять освистят!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#36  pivo69  Германия (Сегодня, 13:34)
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: Spartacus1971
Комбаров сильнее Мельгарехо?Мдаа,поглядим.

Это,пожалуй,единственный конкретный вопрос по
составу,всё остальное более менее...если,конечно,
учитывать,что Зобнин не полностью здоров.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#35  Конек   (Сегодня, 13:34)
  • +2
  •  (6)
online

нормальный такой прогиб перед ромашкой laughing короче можно не сомневаться, что Кононов долго в спаме не продержится, сожрут до конца сезона
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#34  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:34)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пищевик Свинский
Цитата: Он_вам_не_димон
хахахаха ну че, поговорила фратрия?)))) кучу срал он на вас, на нас, на всех срали кучу)))

Так вам не привыкать. Только хардкор, только в днище по уши

не беспокойся, вас тоже в х** не поставят, если что))))) эт система такая, а не сраптак


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#33  пушкин  спб (Сегодня, 13:32)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FanatFCSM
Честное слово! Сидел и ждал этот матч 2 недели и гадал, ЧТО ЖЕ ПРИДУМАЕТ НОВЫЙ ТРЕНЕР, есть ли у него яйца? А нифига, это новый раб Федуна, который выставляет худших игроков последних 2 сезонов.

Уже истерика...., соберись, нет поводов для кручины, сам Романцев благословил Кононова на этот подвиг, возглавить свинарник.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#32  Пищевик Свинский   (Сегодня, 13:32)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Он_вам_не_димон
хахахаха ну че, поговорила фратрия?)))) кучу срал он на вас, на нас, на всех срали кучу)))

Так вам не привыкать. Только хардкор, только в днище по уши
Регистрация: 24.11.2018 [жалоба]
#31  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:31)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
хахахаха ну че, поговорила фратрия?)))) кучу срал он на вас, на нас, на всех срали кучу)))


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#30  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:30)
  • +1
  •  (3)

А бегать то кто будет?
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#29  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 13:29)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Женёка
Чем Ломовицкий сильнее Ташаева,

Мда. Ташаев самое слабое звено, слабее его на сегодня нет никого? Ты футбол не смотришь? Или умнее Кононова? Видимо, на тренировке ты был. Я понял.

Как раз таки я футбол смотрю и вижу что Ломовицкий это просто жопа!!! и что вместе с ним правый фланг просто пропадает!!!

Цитата: acetophenon
Женёка,
Ты как ребёнок, ей-богу... На производстве директор у начальника цеха спрашивает:
- Мы тебе станок купили?
- Купили.
- Почему не работает?
- Не нужен сейчас.
- Что значит - не нужен? Мы за него сколько отдали!

Ну как раз за Ломовицкого то ничего и не платили!!! Так можно было говорить если бы Ташаева всегда пихали!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#28  Конек   (Сегодня, 13:27)
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: Александр Мишу
По мне вместо Реброва Селехов,вместо Ломовицкого Игнатов, Ташаев, Самедов, тогда даааааааааааааааааа.

Селихов после травмы, рискованно ставить, а ведь матч с прямым конкурентом, за 6 очков smirk
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#27  Пищевик Свинский   (Сегодня, 13:27)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Александр Мишу
По мне вместо Реброва Селехов,вместо Ломовицкого Игнатов, Ташаев, Самедов, тогда даааааааааааааааааа.

Чтоб уже наверняка в днище, да со всего размаху...
Регистрация: 24.11.2018 [жалоба]
#26  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 13:25)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
По мне вместо Реброва Селехов,вместо Ломовицкого Игнатов, Ташаев, Самедов, тогда даааааааааааааааааа.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#25  Сибирячок   (Сегодня, 13:23)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FanatFCSM
Честное слово! Сидел и ждал этот матч 2 недели и гадал, ЧТО ЖЕ ПРИДУМАЕТ НОВЫЙ ТРЕНЕР, есть ли у него яйца? А нифига, это новый раб Федуна, который выставляет худших игроков последних 2 сезонов.

А ну ка напиши свой состав из лучших.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#24  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 13:22)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Честное слово! Сидел и ждал этот матч 2 недели и гадал, ЧТО ЖЕ ПРИДУМАЕТ НОВЫЙ ТРЕНЕР, есть ли у него яйца? А нифига, это новый раб Федуна, который выставляет худших игроков последних 2 сезонов.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
#23  Конек   (Сегодня, 13:20)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Spartacus1971
Комбаров сильнее Мельгарехо?Мдаа,поглядим.

Вообще-то Комбарова уже можно считать настоящей легендой спартака, как Березуцкие и Игнашевич для ЦСКА smile
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#22  Батька   (Сегодня, 13:19)
  • +2
  •  (4)

Пипец составчик ))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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