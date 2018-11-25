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"Крылья Советов" объявили состав на игру со "Спартаком"

Стал известен стартовый состав "Крыльев Советов" на матч 15-го тура РПЛ со "Спартаком".

"Крылья Советов": Рыжиков, Тигиев, Самарджич, Рохель, Зотов, Антон, Башкиров, Канунников, Яковлев, Шейдаев, Корниленко.

Запасные: Конюхов, Молло, Ткачук, Тихонов, Мияйлович, Денисов, Надсон, Бурлак, Ланин, Соболев, Чочиев.
Теги: Крылья Советов Спартак
Сегодня, 13:05
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