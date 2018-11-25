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Магомед Адиев: Бердыев пришел на пресс-конференцию, а у нас даже микрофонов нет

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал матч с "Рубином".

"Сложный матч. Мало моментов. Пытались выжать максимум из того, что есть. Я понимаю, что немного отхожу от футбола, но мне не хочется комментировать сейчас игру. Пришёл [на пресс-конференцию] уважаемый тренер Курбан Бекиевич, а у нас даже микрофонов нет. И вот так у нас во всем. Наш клуб находится в очень сложном положении. С каждым днём оно все ухудшается и ухудшается.

Я хотел бы поблагодарить наших болельщиков. В такой холод пришли самые искренние и поддержали нас. Я вам очень благодарен за это! И хотел бы поблагодарить свой персонал, который находится в очень тяжёлом финансовом положении. Я могу сейчас процитировать слова нашего генерального директора Олега Юрьевича Флегонтова, который говорил, что люди не могут доехать до офиса. У нас такое же положение. Административный и медицинский штабы порой не могут добраться на работу. Все это у нас идёт кувырком.

И, конечно же, благодарю своих ребят. Они все это видят. Футболисты стойкие. Держим строй, тренируемся и пытаемся быть конкурентоспособными в каждой игре. Два тяжелых матча нам предстоят. Мы постараемся приложить максимум усилий и сделать все от нас зависящее, чтобы людям, которые за нас переживают, не было стыдно", - цитирует Адиева официальный сайт клуба.
Теги: Адиев Бердыев Анжи Рубин
Сегодня, 13:37
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#3  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 15:11)
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online
Болеет за:
«Факел»
Аж бесит! Живите по средствам! 90% расходов это зарплаты футболистам. Так выгоняйте обладателей самых больших зарплат, а лучше продайте!
Найдите равновесие, когда денег будет хватать. а то денег на доширак, а они лобстеров хавают


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#2  Миша Гратов   (Сегодня, 14:24)
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 25.11.2018 [жалоба]
#1  Брюзга  Рязань (Сегодня, 13:55)
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Снимайтесь накуй.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
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