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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Магомед Адиев: Бердыев пришел на пресс-конференцию, а у нас даже микрофонов нет
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал матч с "Рубином".
"Сложный матч. Мало моментов. Пытались выжать максимум из того, что есть. Я понимаю, что немного отхожу от футбола, но мне не хочется комментировать сейчас игру. Пришёл [на пресс-конференцию] уважаемый тренер Курбан Бекиевич, а у нас даже микрофонов нет. И вот так у нас во всем. Наш клуб находится в очень сложном положении. С каждым днём оно все ухудшается и ухудшается.
Я хотел бы поблагодарить наших болельщиков. В такой холод пришли самые искренние и поддержали нас. Я вам очень благодарен за это! И хотел бы поблагодарить свой персонал, который находится в очень тяжёлом финансовом положении. Я могу сейчас процитировать слова нашего генерального директора Олега Юрьевича Флегонтова, который говорил, что люди не могут доехать до офиса. У нас такое же положение. Административный и медицинский штабы порой не могут добраться на работу. Все это у нас идёт кувырком.
И, конечно же, благодарю своих ребят. Они все это видят. Футболисты стойкие. Держим строй, тренируемся и пытаемся быть конкурентоспособными в каждой игре. Два тяжелых матча нам предстоят. Мы постараемся приложить максимум усилий и сделать все от нас зависящее, чтобы людям, которые за нас переживают, не было стыдно", - цитирует Адиева официальный сайт клуба.
"Сложный матч. Мало моментов. Пытались выжать максимум из того, что есть. Я понимаю, что немного отхожу от футбола, но мне не хочется комментировать сейчас игру. Пришёл [на пресс-конференцию] уважаемый тренер Курбан Бекиевич, а у нас даже микрофонов нет. И вот так у нас во всем. Наш клуб находится в очень сложном положении. С каждым днём оно все ухудшается и ухудшается.
Я хотел бы поблагодарить наших болельщиков. В такой холод пришли самые искренние и поддержали нас. Я вам очень благодарен за это! И хотел бы поблагодарить свой персонал, который находится в очень тяжёлом финансовом положении. Я могу сейчас процитировать слова нашего генерального директора Олега Юрьевича Флегонтова, который говорил, что люди не могут доехать до офиса. У нас такое же положение. Административный и медицинский штабы порой не могут добраться на работу. Все это у нас идёт кувырком.
И, конечно же, благодарю своих ребят. Они все это видят. Футболисты стойкие. Держим строй, тренируемся и пытаемся быть конкурентоспособными в каждой игре. Два тяжелых матча нам предстоят. Мы постараемся приложить максимум усилий и сделать все от нас зависящее, чтобы людям, которые за нас переживают, не было стыдно", - цитирует Адиева официальный сайт клуба.
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