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Молодежка "Краснодара" забила пять мячей в ворота "Арсенала

В матче 15-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги "Краснодар" обыграл "Арсенал".

Молодежное первенство

15 тур

"Краснодар" – "Арсенал" 5:0

Голы: Рзаев, 8, Апеков, 26, Чичба, 45, Текучёв, 48, Сабуа, 78

"Краснодар": Латышонок, Татаев, Исаенко, Пивоваров (Бочко, 46 (Мавлянов, 78)), Чичба, Куражов (Текучёв, 46), Мацукатов (Коломийцев, 71), Сабуа (Арзуманов, 86), Сперцян (Молочников, 84), Рзаев, Апеков (Котов, 58)

"Арсенал": Миронов, Сокол, Клементьев, Осипов, Мельников (Родинков, 68), Крикуненко, Пацев (Николаев, 64), Максумов (Сулаквелидзе, 36), Хлусевич (Павлов, 84), Аджоев, Максименко

Предупреждения: Мацукатов, 55, Сперцян, 61, Сабуа, 64
Теги: Краснодар Арсенал Тула
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