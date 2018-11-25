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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ксения Собчак - Милане Кержаковой: я тебя предупреждала
Известная телеведущая Ксения Собчак стала гостем программы бывшей жены экс-форварда "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Миланы.
Напомним, Милана сейчас находится в стадии развода с Кержаковым и оспаривает право воспитывать их ребенка.
"Мне сложно сказать. Сделала бы все, чтобы не допустить такой ситуации. Я себе представить такое не могу, надеюсь, что через это не буду проходить. Боролась до конца и тебе советую бороться. Согласись, все произошло именно так, как я тебе говорила. Я тебя предупреждала. Всегда слушай умных людей, особенно тех, которым от тебя ничего не надо", - цитирует Собчак Star Hit.
Напомним, Милана сейчас находится в стадии развода с Кержаковым и оспаривает право воспитывать их ребенка.
"Мне сложно сказать. Сделала бы все, чтобы не допустить такой ситуации. Я себе представить такое не могу, надеюсь, что через это не буду проходить. Боролась до конца и тебе советую бороться. Согласись, все произошло именно так, как я тебе говорила. Я тебя предупреждала. Всегда слушай умных людей, особенно тех, которым от тебя ничего не надо", - цитирует Собчак Star Hit.
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