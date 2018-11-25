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Ксения Собчак - Милане Кержаковой: я тебя предупреждала

Известная телеведущая Ксения Собчак стала гостем программы бывшей жены экс-форварда "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Миланы.

Напомним, Милана сейчас находится в стадии развода с Кержаковым и оспаривает право воспитывать их ребенка.

"Мне сложно сказать. Сделала бы все, чтобы не допустить такой ситуации. Я себе представить такое не могу, надеюсь, что через это не буду проходить. Боролась до конца и тебе советую бороться. Согласись, все произошло именно так, как я тебе говорила. Я тебя предупреждала. Всегда слушай умных людей, особенно тех, которым от тебя ничего не надо", - цитирует Собчак Star Hit.
Сегодня, 14:34
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#3  Volodia379   (Сегодня, 15:06)
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online

Хорошо хоть не сказала красивой! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 14:59)
  • +1
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Цитата: Visio
Кто это умный человек?

УП ).


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:52)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Кто это умный человек?
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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