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"Зенит" победил "Ростов" в молодежном первенстве

В матче 15-го тура молодежного первенства России "Зенит" выиграл у "Ростова".

Молодежное первенство

15 тур

"Зенит" – "Ростов" 3:1

Голы: Гогричиани, 29, Симдянкин, 88, Плотников, 90+1, Некрасов, 90+4

"Зенит": Рыбиков, Байрамов (Некрасов, 62), Плотников, Алоян, Олишевский, Левин, Колдунов (Андреев, 76), Анисимов, Першин, Бачинский (Симдянкин, 62), Смирнов

"Ростов": Айдаров, Сухомлинов, Нескоромный, Бобен, Зензура (Петров, 69), Карнута, Колотиевский (Петров, 64), Гогричиани (Волков, 72), Гулевский, Ливаднов, Дулаев

Предупреждения: Гулевский, 75, Анисимов, 85, Сухомлинов, 88
Теги: Зенит Ростов
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