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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Зенит" победил "Ростов" в молодежном первенстве
В матче 15-го тура молодежного первенства России "Зенит" выиграл у "Ростова".
Молодежное первенство
15 тур
"Зенит" – "Ростов" 3:1
Голы: Гогричиани, 29, Симдянкин, 88, Плотников, 90+1, Некрасов, 90+4
"Зенит": Рыбиков, Байрамов (Некрасов, 62), Плотников, Алоян, Олишевский, Левин, Колдунов (Андреев, 76), Анисимов, Першин, Бачинский (Симдянкин, 62), Смирнов
"Ростов": Айдаров, Сухомлинов, Нескоромный, Бобен, Зензура (Петров, 69), Карнута, Колотиевский (Петров, 64), Гогричиани (Волков, 72), Гулевский, Ливаднов, Дулаев
Предупреждения: Гулевский, 75, Анисимов, 85, Сухомлинов, 88
Молодежное первенство
15 тур
"Зенит" – "Ростов" 3:1
Голы: Гогричиани, 29, Симдянкин, 88, Плотников, 90+1, Некрасов, 90+4
"Зенит": Рыбиков, Байрамов (Некрасов, 62), Плотников, Алоян, Олишевский, Левин, Колдунов (Андреев, 76), Анисимов, Першин, Бачинский (Симдянкин, 62), Смирнов
"Ростов": Айдаров, Сухомлинов, Нескоромный, Бобен, Зензура (Петров, 69), Карнута, Колотиевский (Петров, 64), Гогричиани (Волков, 72), Гулевский, Ливаднов, Дулаев
Предупреждения: Гулевский, 75, Анисимов, 85, Сухомлинов, 88
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