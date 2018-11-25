Модраг Божович: в ворота "Спартака" нужно было ставить пенальти

Главный тренер "Крыльев Советов" Модраг Божович после поражения в 15-м туре чемпионата России от "Спартака" (1:3) заявил, что при счете 1:0 в ворота красно-белых надо было поставить пенальти.– Думаю, что игра получилась очень интересной. Моментов хороших было и у нас много, и у "Спартака", – сказал Божович. – Лучшие моменты у "Спартака" были в начале игры. Кроме первых 15 минут мы выглядели хорошо, все могло быть по-другому. К сожалению, пропустили два быстрых гола, после этого раскрылись, а для "Спартака" это очень хорошо. После одной из контратак они забили третий и выиграли.– Там нечего спорить, там чистый пенальти. Я понимаю, "Спартак" большой клуб, самый большой в России относительно болельщиков.