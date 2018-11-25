Новости партнеров

Модраг Божович: в ворота "Спартака" нужно было ставить пенальти

Главный тренер "Крыльев Советов" Модраг Божович после поражения в 15-м туре чемпионата России от "Спартака" (1:3) заявил, что при счете 1:0 в ворота красно-белых надо было поставить пенальти.

– Думаю, что игра получилась очень интересной. Моментов хороших было и у нас много, и у "Спартака", – сказал Божович. – Лучшие моменты у "Спартака" были в начале игры. Кроме первых 15 минут мы выглядели хорошо, все могло быть по-другому. К сожалению, пропустили два быстрых гола, после этого раскрылись, а для "Спартака" это очень хорошо. После одной из контратак они забили третий и выиграли.

– При счете 1:0 был момент, когда мяч попал в руку Зе Луишу. Не пытались спорить по поводу пенальти?

– Там нечего спорить, там чистый пенальти. Я понимаю, "Спартак" большой клуб, самый большой в России относительно болельщиков.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Божович Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 16:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
31
(6)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
#31  yuri  спб (Сегодня, 17:50)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: oksva
Плачьте , убогие . , Насрать как то на ваше сопли . Спартак выиграл , дальше только ваши слюни .Судья убил Крылья ? Ну- ну . Голы пересмотрите . С победой - КБ !

Как Бы поздравляем тоже-. фокус получился ) Радости полные штаны- поднялись аж на 8 место .Такими фокусами глядишь и в призеры попадете. Но 0-7 на чистой воде в Европе никто не отменял , а требует продолжения).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#30  oksva  Спб (Сегодня, 17:46)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Плачьте , убогие . , Насрать как то на ваше сопли . Спартак выиграл , дальше только ваши слюни .Судья убил Крылья ? Ну- ну . Голы пересмотрите . С победой - КБ !


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#29  net.81   (Сегодня, 17:46)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Моментов хороших было и у нас много,

Очень интересно. Это когда, на каких минутах , Крылья создавали голевые моменты сегодня?.
Неужто я спросонья не заметил? confounded
Опять поехало как при Тихонове. Играть толком не можем, так хоть поговорить
Первый круг закончился.
Команда в ноль очков от зоны вылета. Игры кроме катания мяча да навесов практически нет. ФНЛ опять замерцала. Сейчас пахать надо, а не говорить. И гнать зимой в шею всех нахлебников от агентов . Хотя чувствую, что вот это вряд ли получится.
Ну, а пенальти что? Не назначили , да. И не раз ещё такое будет. А три гола Крыльям марсиане забили или как?
Из этого интервью тренера КС видится , что похоже будет всё же ФНЛ.
Регистрация: 23.04.2009 [жалоба]
#28  yuri  спб (Сегодня, 17:42)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Сибирячок
За метр до штрафной. Иди проспись и пересмотри повторы, дятел плешивый

Щас гляну , синьор. " Данное видео временно недоступно , просим извинения". Где бы посмотреть не подскажете?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#27  Сибирячок   (Сегодня, 17:34)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Ну если руками вдвоем завалиить игрока в шрафной ну пускай на линии,

За метр до штрафной. Иди проспись и пересмотри повторы, дятел плешивый
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#26  yuri  спб (Сегодня, 17:24)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Сибирячок
Голы Спартака вообще не надо засчитывать. Куле уж. Да и голы Ростова тоже, там же Карпин тренером работает.

Ну так они были засчитаны. Но уже после того как заряженный , прости господи гандон ,все сделал для этого. Не надо считать себя умнее всех. Это глупо.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#25  Sever8689  Владимир (Сегодня, 17:23)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
И тут таджик бомжевский дрищинг.

Blessing,
Таджик бомжевский,ты ещё не обосрался.
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
#24  SPV 77  Брянск (Сегодня, 17:20)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Так почему все орут, что Москалёв был спартаком заряжен? Объясни тупую логику баранов?

Успокойся, ты требуешь невозможного, откуда логика у тупых баранов blush
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#23  KARASS   (Сегодня, 17:13)
  • -1
  •  (3)

кому это интересно есть титулованные а есть вы скоро команды начнут разбегаться потому что просто судейскиц беспредел в пользу денежных и останется 5-6 команд и будут биться кто кого бабками перешебет вот веселые чемпионаты будут wink
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#22  Corner  планета Земля (Сегодня, 17:12)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Сибирячок
Голы Спартака вообще не надо засчитывать. Куле уж. Да и голы Ростова тоже, там же Карпин тренером работает.

по делу есть что?

С победой, пусть и такой )) Вам сейчас хотя б такую.

Надеюсь, что Рассказов и Ломовицкий все-таки будут прогрессировать (в интересах сборной, конечно)


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#21  Сибирячок   (Сегодня, 17:09)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Corner
ну третий гол -то всерьез не стоит воспринимать - обычный гол на контре, когда отыгрывающая команда раскрывается... При 0-0 фиг бы вы такой забили - первый тайм показал..

Голы Спартака вообще не надо засчитывать. Куле уж. Да и голы Ростова тоже, там же Карпин тренером работает.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#20  yuri  спб (Сегодня, 17:07)
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: Сибирячок
Да хуле. Уж 5 сразу. Даже за нарушения вне штрафной площади. Иди яйца лижи и не только себе.

Ну если руками вдвоем завалиить игрока в шрафной ну пускай на линии, нормально для сэра из сарая. То видимо пережрали борща.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#19  yuri  спб (Сегодня, 17:00)
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: net.81
Надо было отменять гол Корниленко, удалять( и не раз)

Хлебнули борщеца, а зря. Удалять нужно было еще и негра за удар локтем в лицо. А офсайт у Корниленко мог разгядеть только ВАР,


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#18  Corner  планета Земля (Сегодня, 17:00)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Spartacus1971
но тогда счёт был 3-2,всё равно Спартак победил получается.

ну третий гол -то всерьез не стоит воспринимать - обычный гол на контре, когда отыгрывающая команда раскрывается... При 0-0 фиг бы вы такой забили - первый тайм показал..


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#17  Сибирячок   (Сегодня, 16:58)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Там не один пендаль должны были ставить, господа , а целых 2. Но дело привычное, кот зевнул- жила много не нажалит (с). В Европе насладимся порнографией ).

Да хуле. Уж 5 сразу. Даже за нарушения вне штрафной площади. Иди яйца лижи и не только себе.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#16  yuri  спб (Сегодня, 16:56)
  • -2
  •  (10)
online

Там не один пендаль должны были ставить, господа , а целых 2. Но дело привычное, кот зевнул- жила много не нажилит (с). В Европе насладимся порнографией ).


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#15  Сибирячок   (Сегодня, 16:55)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: net.81
Цитата: Сибирячок
А отменять гол Корниленко из офсайда, конечно, не надо.
И удалять Башкирова тоже.

Всё так. Надо было отменять гол Корниленко, удалять( и не раз) Башкирова и ставить пенальти Спартаку за прерывание полёта мяча рукой в своей штрафной. И карточек ещё 3-4 можно было дать.
Дык, ничего этого не было. Вот и гадай как бы закончился матч если бы всё это было. И нахрена российскому футболу такое судейство?
Кстати, по моему мнению удаление Башкирова было бы Крыльям только на пользу. Толку от него ноль целых и... Правда сегодня первый раз за три года мяч после его удара попал в ворота, хотя и в вратаря. Так что у Башкирова прогресс , блин. stuck_out_tongue_winking_eye

Так почему все орут, что Москалёв был спартаком заряжен? Объясни тупую логику баранов? Если этот судейка начал именно Спартак убивать, засчитав гол неправильный и вообще по факту больше помогал Самаре. Почему я эти вопли здесь вижу? И даже балканский вопит
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#14  net.81   (Сегодня, 16:52)
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Сибирячок
А отменять гол Корниленко из офсайда, конечно, не надо.
И удалять Башкирова тоже.

Всё так. Надо было отменять гол Корниленко, удалять( и не раз) Башкирова и ставить пенальти Спартаку за прерывание полёта мяча рукой в своей штрафной. И карточек ещё 3-4 можно было дать.
Дык, ничего этого не было. Вот и гадай как бы закончился матч если бы всё это было. И нахрена российскому футболу такое судейство?
Кстати, по моему мнению удаление Башкирова было бы Крыльям только на пользу. Толку от него ноль целых и...Только мешает другим игрокам Крыльев играть. Правда сегодня первый раз за три года мяч после его удара попал в ворота, хотя и в вратаря. Так что у Башкирова прогресс , блин. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 23.04.2009 [жалоба]
#13  Сибирячок   (Сегодня, 16:50)
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
нет, игра на тоненького, можно и заметить, а чистую руку как не заметить?

Тогда и там игра на тоненького, Товарищдвойныестандарты. Тем более, что пенальти ещё и забить нужно. А у офсайда нет тоненького, он либо есть, либо его нет. Это как с беременностью.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#12  Blessing  Спб (Сегодня, 16:49)
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Primus
Вот когда гнидеру не только палец, но и голову оторвут - Российский футбол очиститься, ИМХО


Наш футбол очистится, когда свинячий спартак закопают, безвозвратно, и не будут развращать любителей великой игры. вот такими зрелищами.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#11  Rasmuz   (Сегодня, 16:48)
  • -5
  •  (7)

Балканский мегатренер-плакальщик.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#10  Frankenstein   (Сегодня, 16:47)
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот и новость для обиженных запилили
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#9  anonymous   (Сегодня, 16:44)
  • 0
  •  (10)

Цитата: Сибирячок
Цитата: anonymous
а можно было сразу технарь дать Крыльям, да? зачем всё это шоу?

Так я хочу таки увидеть твой мнение про гол Самары. Надо было отменять или не надо?

нет, игра на тоненького, можно и заметить, а чистую руку как не заметить?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#8  Городовой  Россия (Сегодня, 16:44)
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Ты что Миодраг?Ты представляешь сколько бы вони было в СМИ?Убили Спартак и прочее)Убогий клуб честно побеждать не способен,вообще радуйся что гол с игры засчитали,а то арбитр то был из любителей свиного и могучего,мог и не разглядеть.Вообще в штрафной Сраптака у многих арбитров зрение резко падает.Очередные купленные три очка,ничего нового,это же Сраптак,они иначе не могут своими папуасами.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#7  Spartacus1971   (Сегодня, 16:44)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Согласен,пенальти был 100%,но это не гол,его нужно было ещё реализовать,но тогда счёт был 3-2,всё равно Спартак победил получается.Но почему не спросили у Божовича про гол с офсайда и красную Башкирова в 1 тайме?А где там голевые моменты он увидел?Спартак штуки 3 чистых не забил,а у вас и моментов голевых я и не помню.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 16:43)
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
а можно было сразу технарь дать Крыльям, да? зачем всё это шоу?

Так я хочу таки увидеть твой мнение про гол Самары. Надо было отменять или не надо?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  kuzz  Москва (Сегодня, 16:42)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Конек,
Сплошные противоречия: середникам работать с кабинетом нет смысла, а тем кто кормится от ЛЧ очень даже нужно, жизненно необходимо
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#4  anonymous   (Сегодня, 16:42)
  • 0
  •  (16)

Цитата: Сибирячок
А отменять гол Корниленко из офсайда, конечно, не надо.
И удалять Башкирова тоже.

а можно было сразу технарь дать Крыльям, да? зачем всё это шоу?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#3  Батька   (Сегодня, 16:41)
  • +1
  •  (15)

Ну по честному да был ....куля спорить ...но так бывает и Спартаку не ставят порой чистые пенальти в ворота соперников ....надо играть вы ведёте 0-1 ...что прям этот неназначеннвй пенальти так на вас повлиял что треху пустили ?
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#2  Конек   (Сегодня, 16:37)
  • +8
  •  (28)

Ясен пень, но спартачок-кабинетный середняк, работающий с судьями
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.