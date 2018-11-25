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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Денис Бояринцев: яркой игры не было, но "Спартак" продемонстрировал характер и добился важной победы
Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов» в матче 15-го тура РПЛ со счётом 3:1
- «Спартак» добился волевой победы. И они молодцы. Сегодня был виден хороший настрой: на поле все бились и старались. Конечно, сегодня в первую очередь был важен результат. Ведь это первый матч под руководством нового тренера. И поэтому, наверное, можно говорить, что какой-то яркой игры не показал.
Но положительный исход матча был достигнут. А победа – это всегда некое подспорье на будущее. И именно она была сегодня весьма важна для Кононова. И ребята своим желанием и настроем наглядно показали, что они готовы и хотят работать с новым главным тренером.
- То есть команда не собирается как-то саботировать Кононова?
- Нет, об этом даже и речи идти не может! Даже и говорить об этом не имеет смысла: они однозначно своим отношением к делу доказали что хотят исправить ту ситуацию, в которой они оказались. И в том, что у Кононова в такой ситуации многое получится у меня сомнений нет. Уверен что у команды в дальнейшем будет и своя игра, и выстроенные, отлаженные взаимодействия. Но сегодня такой матч, в котором в первую очередь была важна именно победа. Тем более что когда команда пропустила гол – нашла в себе силы и характер дабы отыграться и добиться результата.
- После пропущенного мяча мы скорее увидели руку тренера, или скорее сама команда завелась?
- Думаю, что сработала совокупность факторов: со стороны тренера прошли замены, каждую из которых считаю удачной. Вышедшие по ним на поле игроки участвовали во втором и третьем голе. Но и игроки «Спартака» явно показали свой характер. И эта взаимосвязанная совокупность и сработала. Тут, безусловно, важна и роль тренера, и то что ребята не опустили руки. И на данном этапе это очень и очень важная победа.
- Состав «Спартака» ранее выглядел словно разношерстным. И говорили о конфликтах в нём. Сейчас они готовы быть единым коллективом?
- То, что сегодня на поле был единый коллектив – это однозначно. То, что в составе был и Ребров, Глушаков и Комбаров… По их самоотдаче было видно что сейчас всё идёт в правильном направлении. Но это нынешняя картина, то что мы увидели прямо здесь и сейчас. Всё покажет время. Но по крайней мере есть такое ощущение что дальше всё будет хорошо.
- «Спартак» добился волевой победы. И они молодцы. Сегодня был виден хороший настрой: на поле все бились и старались. Конечно, сегодня в первую очередь был важен результат. Ведь это первый матч под руководством нового тренера. И поэтому, наверное, можно говорить, что какой-то яркой игры не показал.
Но положительный исход матча был достигнут. А победа – это всегда некое подспорье на будущее. И именно она была сегодня весьма важна для Кононова. И ребята своим желанием и настроем наглядно показали, что они готовы и хотят работать с новым главным тренером.
- То есть команда не собирается как-то саботировать Кононова?
- Нет, об этом даже и речи идти не может! Даже и говорить об этом не имеет смысла: они однозначно своим отношением к делу доказали что хотят исправить ту ситуацию, в которой они оказались. И в том, что у Кононова в такой ситуации многое получится у меня сомнений нет. Уверен что у команды в дальнейшем будет и своя игра, и выстроенные, отлаженные взаимодействия. Но сегодня такой матч, в котором в первую очередь была важна именно победа. Тем более что когда команда пропустила гол – нашла в себе силы и характер дабы отыграться и добиться результата.
- После пропущенного мяча мы скорее увидели руку тренера, или скорее сама команда завелась?
- Думаю, что сработала совокупность факторов: со стороны тренера прошли замены, каждую из которых считаю удачной. Вышедшие по ним на поле игроки участвовали во втором и третьем голе. Но и игроки «Спартака» явно показали свой характер. И эта взаимосвязанная совокупность и сработала. Тут, безусловно, важна и роль тренера, и то что ребята не опустили руки. И на данном этапе это очень и очень важная победа.
- Состав «Спартака» ранее выглядел словно разношерстным. И говорили о конфликтах в нём. Сейчас они готовы быть единым коллективом?
- То, что сегодня на поле был единый коллектив – это однозначно. То, что в составе был и Ребров, Глушаков и Комбаров… По их самоотдаче было видно что сейчас всё идёт в правильном направлении. Но это нынешняя картина, то что мы увидели прямо здесь и сейчас. Всё покажет время. Но по крайней мере есть такое ощущение что дальше всё будет хорошо.
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