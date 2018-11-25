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Олег Кононов: у Зобнина – колено

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал травму полузащитника красно-белых Романа Зобнина, полученную в матче 15-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (3:1).

Хавбек покинул поле на 84-й минуте, отыграв всего 12 минут после выхода на замену.

"Наши доктора сейчас смотрят. Диагноз будет немного позже. Давайте дождемся. У него колено", - цитирует Кононова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кононов Зобнин Спартак
Сегодня, 18:00
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#5  Spartacus1971   (Сегодня, 18:22)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Жесть.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#4  Frankenstein   (Сегодня, 18:22)
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online
Болеет за:
«Спартак»
полный пздц....
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  VitL  Белгород (Сегодня, 18:16)
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Болеет за:
«Спартак»
охххх
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#2  Шмайхель   (Сегодня, 18:14)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мениск.. Это не точно.(


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#1  Брюзга  Рязань (Сегодня, 18:03)
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  •  (3)

Бляаааааааааааааааааааааа....
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
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