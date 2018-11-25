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Роман Зобнин до зимней паузы больше не сыграет

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин выбыл из строя до зимней паузы в сезоне из-за травмы колена, полученной в матче 15-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (3:1).

Хавбек появился на поле на 72-й минуте, выйдя на замену вместо Зе Луиша. А уже на 84-й минуте ему пришлось уйти в раздевалку. Футболист заметно хромал и держался за левую ногу. При этом операция Зобнину, судя по всему, не понадобится.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 18:22
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#3  Frankenstein   (Сегодня, 18:32)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не самый худший вариант.Здоровья Рома!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  olegan  кениг (Сегодня, 18:28)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья тебе,Рома!
Регистрация: 19.03.2011 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 18:25)
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну хоть пронесло.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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