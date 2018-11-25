Роман Зобнин до зимней паузы больше не сыграет

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин выбыл из строя до зимней паузы в сезоне из-за травмы колена, полученной в матче 15-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (3:1).Хавбек появился на поле на 72-й минуте, выйдя на замену вместо Зе Луиша. А уже на 84-й минуте ему пришлось уйти в раздевалку. Футболист заметно хромал и держался за левую ногу. При этом операция Зобнину, судя по всему, не понадобится.