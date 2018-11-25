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"Краснодар" со счетом 3:0 разгромил "Арсенал"

В матче 15-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле уверенно разобрался с "Арсеналом".

Чемпионат России

15 тур

"Краснодар" – "Арсенал" 3:0

Голы: Вандерсон, 40, Игнатьев, 48, Сулейманов, 76.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Стоцкий (Сулейманов, 73), Каборе, Перейра (Газинский, 70), Вандерсон (Окриашвили, 79), Ари, Игнатьев.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Ткачёв (Горбатенко, 64), Мирзов, Бакаев (Кангва, 71), Костадинов, Джорджевич.

Предупреждения: Джорджевич, 5, Каборе, 41, Беляев, 45, Бакаев, 53.
Удаление: Каборе, 88.
Теги: Краснодар Арсенал Тула
Сегодня, 18:25
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#3  Бриг   (Сегодня, 18:33)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Игра, приятно посмотреть..Третий гол, красотища! Да и первые два хороши..Радует вратарская скамейка...Сафонов, очень уверенно стоит...Тьфу,тьфу, что бы не сглазить...С победой!
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#2  yutal  г. Санкт-Петербург (Сегодня, 18:30)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Да хорошо сыграли. Но могли и получить! Причем несколько раз!
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#1  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 18:27)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
3-й гол Краснодара - чистое искусство relieved
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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