Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Зенит" одержал уверенную победу над "Ростовом"

В матче 15-го тура чемпионата России "Зенит" дома взял верх над "Ростовом".

Чемпионат России

15 тур

"Зенит" – "Ростов" 2:0

Голы: Дриусси, 12, Ерохин, 63

"Зенит": Лунев - Анюков, Иванович, Мевля - Мак, Ерохин (Оздоев, 87), Паредес, Эрнани (Терентьев, 78), Кузяев - Дзюба, Дриусси.

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев (Кьяртанссон, 67) - Юсупов, Гацкан, Зуев (Щадин, 78), Гулиев - Сигурдарсон (Ионов, 87).

Предупреждения: Гулиев, 36, Сигурдссон, 80

Удаления: Гулиев, 82
Теги: Зенит Ростов
Сегодня, 20:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
42
(4)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
#42  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:27)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
это начало конца
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#41  pasha  Ленинград (Сегодня, 21:27)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
Тимур Журавель: "Маркизио отказался выходить на замену"

Хочешь поговорить об этом???


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#40  Плакса Миртл  Кировск (Сегодня, 21:26)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ура!!! Вперёд, ребята! За ЧЕМПИОНСТВОМ!!!
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
#39  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:26)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тимур Журавель: "Маркизио отказался выходить на замену".
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#38  pasha  Ленинград (Сегодня, 21:24)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV 77
, Валеру сегодня Зина не возбудила? Стареет наверное.

Он ,скорее,после Спартака -импотент.. Эта командочка убила в Валере все живое...Не зря он отказался возвращаться..


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#37  spiri   (Сегодня, 21:23)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отлично!!Всех с победой!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#36  SPV 77  Брянск (Сегодня, 21:23)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бывают же чудеса, Валеру сегодня Зина не возбудила? Стареет наверное..
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#35  pasha  Ленинград (Сегодня, 21:21)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
нужно в ТО сменить Семака

А откуда такая уверенность??? Он где-то плохо проявил себя???? По мне так он ,во всяком случае, ни на йоту не хуже Кононова, но вы уже после приветственных ,далеко не нейтральных слов и после посещения музея уже в свои записали, а после встречи с рыбаком и сегодняшней , скажем так, неоднозначной победы, вообще готовы приз лучшего тренера дать и снова слова о лиге Чемпионов...


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#34  Миша Никулин  Россия (Сегодня, 21:21)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Зенит с победой! Валера неверим уже.
Регистрация: 22.04.2018 [жалоба]
#33  Медведь Русский   (Сегодня, 21:20)
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Spartacus1971
Так сейчас матч был вашей команды,а нас говорили пару часов назад.

ну тогда, на мой взгляд, Спартак уж точно не показывает футбол лучше Зенита. а уж по умению добиваться результата мы на голову сильнее в этом сезоне.
самый красивый футбол вообще показывает Краснодар в этом сезоне. но, пока, далеко не всегда могут добыть победу, при свое очень качественной игре.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#32  golden Axe   (Сегодня, 21:19)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Ростов очень слаб в позиционке

скоро узнаем
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#31  Spartacus1971   (Сегодня, 21:18)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Медведь Русский
Цитата: Spartacus1971
На мой взгляд

вот именно, что на твой взгляд. наблюдай за своими. у всех свои проблемы


Так сейчас матч был вашей команды,а нас говорили пару часов назад.

Цитата: Konnekt
Гроссмейстерские комбинации Зенита дважды поставили в тупик оборону Ростова. Оказавшись, что говорится, не в своей тарелке после первого гола, ростовские футболисты стали нервничать и допускать больше ошибок в обороне. В результате получили второй гол. Окончательно разнервничавшись, оказались в меньшинстве. После чего, вопрос о победителе окончательно был снят с повестки дня.


Ну так есть ответка,не горечитесь вы так,будет шанс отыграться.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#30  diego milito 22   (Сегодня, 21:15)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Карпин не научит своих игроков попадать в створ ворот, вышли на матч, как на прогулку-, нехотя бегают трусцой.
Ты им, Валера, покажи им видео с нарезками матчей "Атлетико" Мадрид, что бы мяч вместе с ногами Дриуси или Ерохина выносили. Тогда и результат будет, а не такая удручающая игра, как сегодня.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#29  Aseev Valeri  - (Сегодня, 21:15)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Реал»
Зенит играл хорошо...После сборной обычно игра не получается. Карпин готовился к матчу 2 недели,причем строил игру без Ионова. Не получилось.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#28  Spartacus1971   (Сегодня, 21:14)
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: N-52
Лунев - никакой на выходах. Ну, а так ждем зимнее окно.


А чего его ждать,у вас игроков на 2 команды,для РПЛ игроки для 1 место,вам нужно в ТО сменить Семака,иначе снова вниз по традиции последних лет.Логично же,что хоть ты топ звёзд купи,если тренер не может ставить игру,пример сб Аргентины,то толку 0.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#27  metis  Riga (Сегодня, 21:12)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Победили на классе, чему я очень рад!


--------------------
Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#26  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 21:12)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Понравился Мак слева. Схема в три центральных тоже. Себа лучший игрок матча.
Решения тренера, лично для меня, по-прежнему, рождают множество вопросов, но результат (пока), как говорится, на табло. С победой.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#25  yuri  спб (Сегодня, 21:11)
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: Spartacus1971
На мой взгляд бомжи,показывают самый блевотный футбол среди топов,но умудряются набирать очки,но уже ресурсов всё меньше и меньше.

В 2 круге появится заключенный , все будет нормально, как бы вам не хотелось иначе.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#24  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:11)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
На мой взгляд бомжи,показывают самый блевотный футбол среди топов,но умудряются набирать очки,но уже ресурсов всё меньше и меньше.

Я слышал, Спартак уже Оренбург с Уралом догнал, мои поздравления! Мы вам сегодня тоже немного помогли, основного вашего конкурента без очков оставили.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#23  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:10)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
С Победой! Таблица радует...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#22  yuri  спб (Сегодня, 21:09)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: vertel
Но и никого это не должно волновать, что забиваются такие мячи.

Конечно у Дриусси повыше техника, но и Ерохин не первый раз забивает похожие голы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#21  N-52   (Сегодня, 21:09)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лунев - никакой на выходах. Ну, а так ждем зимнее окно.
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
#20  Медведь Русский   (Сегодня, 21:08)
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Spartacus1971
На мой взгляд

вот именно, что на твой взгляд. наблюдай за своими. у всех свои проблемы
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#19  diego milito 22   (Сегодня, 21:07)
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
С победой!!!.Хрюнам по губам laughing


Острый у тебя язык. Поросятам пора задницу языком твоим брить.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#18  vertel  латвия (Сегодня, 21:07)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что хорошо, то хорошо. Как только Семак удивляет с составом, то всё складывается очень удачно. Правда, первый гол- чистое исполнительское мастерство Дриусси, трудно себе представить, чтобы такой гол забил кто-то ещё в команде, а второй гол Ерохина не исполнительское мастерство, а чистая случайность, пускай почаще так забивает, кто бы был против. Но и никого это не должно волновать, что забиваются такие мячи.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#17  Spartacus1971   (Сегодня, 21:07)
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Игра бомжей напоминала работу мощного, медленного пресса. Тужатся, тужатся, тужатся - продавили. Тужатся, тужатся, тужатся - продавили. Скукота... )))


На мой взгляд бомжи,показывают самый блевотный футбол среди топов,но умудряются набирать очки,но уже ресурсов всё меньше и меньше.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#16  Медведь Русский   (Сегодня, 21:07)
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: Spartacus1971
Счёт по игре,как некоторые болелы бомжей писали,для них главное результат команды,чем ужасная игра.Тут с ними трудно не согласиться,результат действительно хороший,на 1 месте идут.Но есть ещё 2 круг,а мы все знаем как бомжи при Семаке играют в гостях при более менее сильной команде,но наверное они совсем забыли что уже какой сезон всё так гладко для них начинается,в связи с тем что почти все матчи с топами провели дома.Но почему-то во 2 круге они скатываются вниз,они думают в этот раз им больше повезёт,хотя я не верю в это,поглядим.

поговорим в конце сезона
в предыдущих сезона, на этой стадии сезона уже были громадные проблемы.
на счет игры, несколько матчей было с ужасным качеством. сегодня все было не плохо. но не стоит заббывать, что наш тренер работает с командой всего пол сезона, получив ее в полностью разобранном на куски состоянии. главное он собрал из кусков команду. а на счет игры поговорим чуть позже. я верю что Семак справится
всем СБГ с хорошей трудовой победой!
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#15  Konnekt   (Сегодня, 21:04)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Гроссмейстерские комбинации Зенита дважды поставили в тупик оборону Ростова. Оказавшись, что говорится, не в своей тарелке после первого гола, ростовские футболисты стали нервничать и допускать больше ошибок в обороне. В результате получили второй гол. Окончательно разнервничавшись, оказались в меньшинстве. После чего, вопрос о победителе окончательно был снят с повестки дня.


--------------------
Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016 [жалоба]
#14  Spartacus1971   (Сегодня, 21:04)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Счёт по игре,как некоторые болелы бомжей писали,для них главное результат команды,чем ужасная игра.Тут с ними трудно не согласиться,результат действительно хороший,на 1 месте идут.Но есть ещё 2 круг,а мы все знаем как бомжи при Семаке играют в гостях при более менее сильной команде,но наверное они совсем забыли что уже какой сезон всё так гладко для них начинается,в связи с тем что почти все матчи с топами провели дома.Но почему-то во 2 круге они скатываются вниз,они думают в этот раз им больше повезёт,хотя я не верю в это,поглядим.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#13  Бриг   (Сегодня, 21:03)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Зениту, перерыв явно пошел на пользу,Ростов не простой соперник..Учли ошибки прошлого..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.