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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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«Зенит» успешно перезагрузился, Карпин не придумал, как тренировать ауты. О центральном матче тура
«Зенит» на ободах доигрывал до паузы на матчи сборных, а в первой игре после них предстал уверенной и солидной командой, упрочившей своё лидерство. Семак готовился к кропотливому взламыванию обороны, но из-за слабости Карпина на аутах его команда получила куда более простую задачку.
У «Зенита» лучший стадион России
Как только ни костерили петербургский стадион в процессе стройки, о каких хищениях ни говорили, но сейчас смотришь и наслаждаешься. Люди не ёжатся, приносят детей, Валерий Карпин в пылу игры сбрасывает спортивный костюм и остаётся в одной футболке, в то время как снаружи в районе нуля и почти декабрь. Здорово, что после чемпионата мира мы получили кучу современных стадионов, но печально, что всего один всепогодный.
Новая схема Семака работает
Не знаешь, как противодействовать сопернику? Отзеркаль его схему! Простой, но довольно эффективный принцип наложился на ситуацию внутри команды, которая подталкивала Семака к переменам. Проблемы с крайними защитниками привели к игре в 3 центральных, с которыми «Ростов» так и не смог ничего поделать.
Кузяев здорово проявил себя справа, Мак пару раз упускал соперников, но этим отличались и профильные защитники Набиуллин с Черновым, от которых гораздо меньше пользы в атаке. Центральные защитники не внушали доверия: у Ивановича спад, Анюков вообще не центральный, Мевля давно выпал из основы, но количеством они справились. «Зениту» удалось всё перекрыть и с помощью быстрого гола полностью контролировать игру.
Тренер не знает, как тренировать. План Карпина провалился
Все прекрасно понимали, что «Ростов» традиционно выстроит 3 линии своей обороны по схеме 5-3-2, будет терпеть, выжидать момента для контратаки, стараться выжимать стандарты. Семак наверняка всю неделю ломал голову, как его команде эту оборону вскрывать. Сделал ставку на фланговую игру и простые забросы на Дзюбу, которые неплохо работали даже против трёх центральных. Вилюш с Артёмом не справлялся – вспомните его голевой момент уже при счёте 1:0.
Однако самую трудную часть плана «Зениту» выполнять и не пришлось: быстрый гол с аута освободил питерцев от необходимости биться в стену и разрушил план «Ростова» играть от соперника. А всё из-за четвёртого пропущенного гола в сезоне с аута. После предыдущего Валерий Карпин признался, что не знает, как их тренировать. Похоже, не постиг этой науки по-прежнему.
Дзюба – мощь. Даже не выиграв борьбу, не коснувшись мяча, он парализовал всю оборону «Ростова» и вместе с Эрнани создал Дриусси возможность для удара. Ну и на самого Себа, у которого сегодня гол+пас, очень приятно смотреть. Чем-то напоминает ситуацию с Данни, не правда ли? Как и Мигель, Себастьян приехал в Россию с кучей соотечественников, которые оперативно загрустили и расползлись кто по скамейке, кто в аренду. Да, есть Паредес, играющий на классе. Но Дриусси действительно пашет и получает вознаграждение, пока Кокорин ждёт приговора.
«Ростов» не показал ничего, кроме дальних ударов
Большую часть встречи «Ростов» был вынужден атаковать позиционно, чего делать не умеет и не любит. Часто помогает простая тактика навесов, но, как я уже говорил, Сигурдарссон, в отличие от Дзюбы, оказался перекрыт многочисленными центральными защитниками «Зенита». Артур Юсупов неплохо разбрасывал мячи партнёрам, Аяз Гулиев угрожал своей пушкой, но ни одного реального голевого момента «Ростов» так и не создал.
По сути, «Зенит» не справился только с дальними ударами, да и то Гулиеву после запла в перекладину беспрепятственно бить уже не давали. Опять же, помогала новая схема с тремя центральными полузащитниками. «Ростов» подходил к штрафной и если не бил, то терял мяч. Вспоминается матч со «Славией» в Лиге Европы, где Лунёву пришлось совершить более 10 сэйвов после ударов из-за штрафной, но сегодня «Зенит» позволил гораздо меньше.
Пруха Ерохина продолжается
В последнее время мы стали забывать, что Александр Ерохин стал одним из лидеров «Зенита», способным решать исходы матчей. Накопленная усталость с болячками и постоянная смена ролей влияют. Сегодня Ерохин снова сыграл на старой-новой позиции чуть левее центральной оси и классным ударом после передачи Дриусси покончил с перспективами бывшей команды. Удар ведь был очень сложный, с отскоком от газона, поэтому тут сыграло роль и то, что у Ерохина после чемпионата мира действительно идёт игра.
У «Зенита» всё будет хорошо?
К концу предыдущей части чемпионата петербуржцы явно выдохлись. Толком восстановиться времени не было, те же Кузяев и Ерохин снова пахали за сборную. Но, похоже, переключиться и перезагрузиться удалось и им. Помнится, Пеп Гвардиола называл смену схемы одним из способов заинтересовать игроков, вдохнуть в них новую жизнь после чемпионского сезона. Семак же использует этот приём скорее вынужденно, но результаты он тоже даёт. Сегодня мы видели посвежевший, новый «Зенит», который, конечно, не продемонстрировал изящной карнавальной игры, но напоминал себя в солидный период, когда делал отрыв в чемпионате. До большого перерыва осталось 4 игры – на сколько хватит запала?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
У «Зенита» лучший стадион России
Как только ни костерили петербургский стадион в процессе стройки, о каких хищениях ни говорили, но сейчас смотришь и наслаждаешься. Люди не ёжатся, приносят детей, Валерий Карпин в пылу игры сбрасывает спортивный костюм и остаётся в одной футболке, в то время как снаружи в районе нуля и почти декабрь. Здорово, что после чемпионата мира мы получили кучу современных стадионов, но печально, что всего один всепогодный.
Новая схема Семака работает
Не знаешь, как противодействовать сопернику? Отзеркаль его схему! Простой, но довольно эффективный принцип наложился на ситуацию внутри команды, которая подталкивала Семака к переменам. Проблемы с крайними защитниками привели к игре в 3 центральных, с которыми «Ростов» так и не смог ничего поделать.
Кузяев здорово проявил себя справа, Мак пару раз упускал соперников, но этим отличались и профильные защитники Набиуллин с Черновым, от которых гораздо меньше пользы в атаке. Центральные защитники не внушали доверия: у Ивановича спад, Анюков вообще не центральный, Мевля давно выпал из основы, но количеством они справились. «Зениту» удалось всё перекрыть и с помощью быстрого гола полностью контролировать игру.
Тренер не знает, как тренировать. План Карпина провалился
Все прекрасно понимали, что «Ростов» традиционно выстроит 3 линии своей обороны по схеме 5-3-2, будет терпеть, выжидать момента для контратаки, стараться выжимать стандарты. Семак наверняка всю неделю ломал голову, как его команде эту оборону вскрывать. Сделал ставку на фланговую игру и простые забросы на Дзюбу, которые неплохо работали даже против трёх центральных. Вилюш с Артёмом не справлялся – вспомните его голевой момент уже при счёте 1:0.
Однако самую трудную часть плана «Зениту» выполнять и не пришлось: быстрый гол с аута освободил питерцев от необходимости биться в стену и разрушил план «Ростова» играть от соперника. А всё из-за четвёртого пропущенного гола в сезоне с аута. После предыдущего Валерий Карпин признался, что не знает, как их тренировать. Похоже, не постиг этой науки по-прежнему.
Дзюба – мощь. Даже не выиграв борьбу, не коснувшись мяча, он парализовал всю оборону «Ростова» и вместе с Эрнани создал Дриусси возможность для удара. Ну и на самого Себа, у которого сегодня гол+пас, очень приятно смотреть. Чем-то напоминает ситуацию с Данни, не правда ли? Как и Мигель, Себастьян приехал в Россию с кучей соотечественников, которые оперативно загрустили и расползлись кто по скамейке, кто в аренду. Да, есть Паредес, играющий на классе. Но Дриусси действительно пашет и получает вознаграждение, пока Кокорин ждёт приговора.
«Ростов» не показал ничего, кроме дальних ударов
Большую часть встречи «Ростов» был вынужден атаковать позиционно, чего делать не умеет и не любит. Часто помогает простая тактика навесов, но, как я уже говорил, Сигурдарссон, в отличие от Дзюбы, оказался перекрыт многочисленными центральными защитниками «Зенита». Артур Юсупов неплохо разбрасывал мячи партнёрам, Аяз Гулиев угрожал своей пушкой, но ни одного реального голевого момента «Ростов» так и не создал.
По сути, «Зенит» не справился только с дальними ударами, да и то Гулиеву после запла в перекладину беспрепятственно бить уже не давали. Опять же, помогала новая схема с тремя центральными полузащитниками. «Ростов» подходил к штрафной и если не бил, то терял мяч. Вспоминается матч со «Славией» в Лиге Европы, где Лунёву пришлось совершить более 10 сэйвов после ударов из-за штрафной, но сегодня «Зенит» позволил гораздо меньше.
Пруха Ерохина продолжается
В последнее время мы стали забывать, что Александр Ерохин стал одним из лидеров «Зенита», способным решать исходы матчей. Накопленная усталость с болячками и постоянная смена ролей влияют. Сегодня Ерохин снова сыграл на старой-новой позиции чуть левее центральной оси и классным ударом после передачи Дриусси покончил с перспективами бывшей команды. Удар ведь был очень сложный, с отскоком от газона, поэтому тут сыграло роль и то, что у Ерохина после чемпионата мира действительно идёт игра.
У «Зенита» всё будет хорошо?
К концу предыдущей части чемпионата петербуржцы явно выдохлись. Толком восстановиться времени не было, те же Кузяев и Ерохин снова пахали за сборную. Но, похоже, переключиться и перезагрузиться удалось и им. Помнится, Пеп Гвардиола называл смену схемы одним из способов заинтересовать игроков, вдохнуть в них новую жизнь после чемпионского сезона. Семак же использует этот приём скорее вынужденно, но результаты он тоже даёт. Сегодня мы видели посвежевший, новый «Зенит», который, конечно, не продемонстрировал изящной карнавальной игры, но напоминал себя в солидный период, когда делал отрыв в чемпионате. До большого перерыва осталось 4 игры – на сколько хватит запала?
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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