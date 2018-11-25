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Роберт Мак: сыграли лучше, чем в предыдущих встречах. Контролировали игру после быстрого гола

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0) и рассказал о новой позиции на поле, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

– Мы хорошо начали матч, забили быстрый гол, после чего контролировали игру. «Ростов» имел несколько шансов, но мы держали игру под контролем, создали больше шансов. Сегодня мы выступили лучше, чем в нескольких предыдущих матчах, счастливы победе.

– Что скажете о новой позиции на поле, вам на ней комфортно?

– (улыбается) было странно... Но я стараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде. Это не моя позиция, но мне нравится играть и слева. Главное, чтобы мы продолжили побеждать, буду стараться показывать свой максимум и помогать команде.

– Был ли пенальти на вас?

– Да, он немного меня ударил, но рефери решил, что нарушения не было, это его решение.
Теги: Мак Зенит Ростов
Вчера, 22:10
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