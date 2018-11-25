Роберт Мак: сыграли лучше, чем в предыдущих встречах. Контролировали игру после быстрого гола

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0) и рассказал о новой позиции на поле, передаёт корреспондент– Мы хорошо начали матч, забили быстрый гол, после чего контролировали игру. «Ростов» имел несколько шансов, но мы держали игру под контролем, создали больше шансов. Сегодня мы выступили лучше, чем в нескольких предыдущих матчах, счастливы победе.– (улыбается) было странно... Но я стараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде. Это не моя позиция, но мне нравится играть и слева. Главное, чтобы мы продолжили побеждать, буду стараться показывать свой максимум и помогать команде.– Да, он немного меня ударил, но рефери решил, что нарушения не было, это его решение.