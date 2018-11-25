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Василий Уткин: Дзюба – игрок года, пусть и не самый талантливый, совсем некрасивый

Комментатор Василий Уткин в своем телеграме назвал свою тройку лучших игроков России в 2018 году.

"Футболист года скоро будет определен. Я, как правило, мучаюсь. Но в этом году все просто. Конечно, Дзюба.

Мне не нравится этот парень, и, конечно, сейчас его окружает нормальная фан-истерия. Но истерия – норма в той истории, главным персонажем которой он стал в этом году. Кроме того, журналисту несложно отделить суть происходящего от красивого вихря окружающих его наносных событий. Потому что наша журдеятельность часто этот вихрь и создает.

А то, что Дзюба мало мне приятен как личность и представляется мне довольно примитивным игроком лишь подчеркивает, как высоко он прыгнул в этом году. Не самый умелый, не самый талантливый, совсем некрасивый и уж никак его умницей не назовешь – тем круче. Это его год, и его успех в полной мере оценивается другими категориями: он оказался самым нужным, самым уместным и, как ни странно, самым искренним. В истории сборной России на чемпионате мира нет ничего тайного или скрытого, и чудесного, в общем-то, тоже. Эту историю не рассказать, в ней нет тайны. Ее можно было только прожить. Нервами наружу, без кожи, простецки, не морща лоб. Дзюба это даже не то чтоб смог – он для этого идеально подошел. Как хересный уксус в овощном салате. Раскрыл, казалось бы, нехитрое и известное, но до дна. Его и много-то не надо (это я об уксусе).

Дзюба – игрок года, потому что без него все было бы совсем не так. Вторым я назвал, конечно, Игоря Акинфеева. Свою ровную карьеру он сумел привести к взлету уже не в лучшем возрасте, в самый нужный момент. Только от него требовалось продемонстрировать свой высокий личный класс. И он справился.

Признаюсь, меня это лично очень впечатлило. Я боялся за Игоря, боялся потому, что в последние годы он довольно часто допускал трудно объяснимые ошибки в самый ответственный момент. Мне казалось, что наступила пресловутая «усталость металла». Как сладко было ошибиться!

И третьим я назвал Марио Фернандеса. Пожалуй, самый качественный футболист сборной России в поле. Символично и в духе времени, что он натурализованный легионер. И, конечно, самый незабываемый момент в чемпионате – камбэк в дополнительное время с хорватами! Ничего круче, чем камбэк в овертайме, по-моему, не бывает. Такая редкость, и такой гол прекрасный; он увенчал для меня чемпионат мира", – написал Уткин.
Теги: Уткин Дзюба
Вчера, 22:15
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14
(5)
#14  ВИКНИКСОР   (Вчера, 23:39)
  • +1
  •  (1)

Подойди к зеркалу и посмотри на себя, беляш с дерьмом.Когда нужно было проявить профессионализм, ты не справился, и сначала Тинка, а потом и Первый канал дали тебе под толстый зад.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#13  DimonYA  Одинцово (Вчера, 23:06)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Черышев с 4 голами-красавцами видимо в другой сборной играл )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#12  utekay  Россия (Вчера, 22:50)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Всё же этой гнили надо отдать должное, умеет обосрать, при этом раздавая комплименты.
просто человек-гавно


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#11  TAJIRAT  татарстан (Вчера, 22:46)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
это его мнение.и за это надо уважать.
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
#10  yuri  спб (Вчера, 22:42)
  • +2
  •  (2)

Красота спасла бы мир, но её нет или она прячется где-то. наверное в комментаторской кабинке. Среди деревьев не растут тюльпаны, а только маринованые грибы.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  avnik  море (Вчера, 22:41)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Админ, а почему блокируется мой ответ на вопрос?


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#8  Blessing  Спб (Вчера, 22:40)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всё же этой гнили надо отдать должное, умеет обосрать, при этом раздавая комплименты.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#7  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 22:37)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
хересный уксус в овощном салате

этот все о жратве думает
когда-нибудь задумается в комментаторской и своего коллегу по репортажу нечаянно слопает...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#6  WhiteBoss   (Вчера, 22:36)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Всё по делу (кроме уксуса)
Регистрация: 14.04.2018 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Вчера, 22:27)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
ну...как-то так.Если брать ЧМ, то - Дзюба, Акинфеев, Марио.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  vermis_64  Санкт-Петербург (Вчера, 22:27)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Эстет, пля! Хересный уксус в овощном салате! Огонь!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#3  pasha  Ленинград (Вчера, 22:25)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Интересно, сколько ему заплатят за эту заказуху? )))

А ваш вариант тройки????


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 22:23)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Как сладко было ошибиться!

Вася Уткин жырный хей.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  avnik  море (Вчера, 22:19)
  • -11
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно, сколько ему заплатят за эту заказуху? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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