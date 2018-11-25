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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Василий Уткин: Дзюба – игрок года, пусть и не самый талантливый, совсем некрасивый
Комментатор Василий Уткин в своем телеграме назвал свою тройку лучших игроков России в 2018 году.
"Футболист года скоро будет определен. Я, как правило, мучаюсь. Но в этом году все просто. Конечно, Дзюба.
Мне не нравится этот парень, и, конечно, сейчас его окружает нормальная фан-истерия. Но истерия – норма в той истории, главным персонажем которой он стал в этом году. Кроме того, журналисту несложно отделить суть происходящего от красивого вихря окружающих его наносных событий. Потому что наша журдеятельность часто этот вихрь и создает.
А то, что Дзюба мало мне приятен как личность и представляется мне довольно примитивным игроком лишь подчеркивает, как высоко он прыгнул в этом году. Не самый умелый, не самый талантливый, совсем некрасивый и уж никак его умницей не назовешь – тем круче. Это его год, и его успех в полной мере оценивается другими категориями: он оказался самым нужным, самым уместным и, как ни странно, самым искренним. В истории сборной России на чемпионате мира нет ничего тайного или скрытого, и чудесного, в общем-то, тоже. Эту историю не рассказать, в ней нет тайны. Ее можно было только прожить. Нервами наружу, без кожи, простецки, не морща лоб. Дзюба это даже не то чтоб смог – он для этого идеально подошел. Как хересный уксус в овощном салате. Раскрыл, казалось бы, нехитрое и известное, но до дна. Его и много-то не надо (это я об уксусе).
Дзюба – игрок года, потому что без него все было бы совсем не так. Вторым я назвал, конечно, Игоря Акинфеева. Свою ровную карьеру он сумел привести к взлету уже не в лучшем возрасте, в самый нужный момент. Только от него требовалось продемонстрировать свой высокий личный класс. И он справился.
Признаюсь, меня это лично очень впечатлило. Я боялся за Игоря, боялся потому, что в последние годы он довольно часто допускал трудно объяснимые ошибки в самый ответственный момент. Мне казалось, что наступила пресловутая «усталость металла». Как сладко было ошибиться!
И третьим я назвал Марио Фернандеса. Пожалуй, самый качественный футболист сборной России в поле. Символично и в духе времени, что он натурализованный легионер. И, конечно, самый незабываемый момент в чемпионате – камбэк в дополнительное время с хорватами! Ничего круче, чем камбэк в овертайме, по-моему, не бывает. Такая редкость, и такой гол прекрасный; он увенчал для меня чемпионат мира", – написал Уткин.
"Футболист года скоро будет определен. Я, как правило, мучаюсь. Но в этом году все просто. Конечно, Дзюба.
Мне не нравится этот парень, и, конечно, сейчас его окружает нормальная фан-истерия. Но истерия – норма в той истории, главным персонажем которой он стал в этом году. Кроме того, журналисту несложно отделить суть происходящего от красивого вихря окружающих его наносных событий. Потому что наша журдеятельность часто этот вихрь и создает.
А то, что Дзюба мало мне приятен как личность и представляется мне довольно примитивным игроком лишь подчеркивает, как высоко он прыгнул в этом году. Не самый умелый, не самый талантливый, совсем некрасивый и уж никак его умницей не назовешь – тем круче. Это его год, и его успех в полной мере оценивается другими категориями: он оказался самым нужным, самым уместным и, как ни странно, самым искренним. В истории сборной России на чемпионате мира нет ничего тайного или скрытого, и чудесного, в общем-то, тоже. Эту историю не рассказать, в ней нет тайны. Ее можно было только прожить. Нервами наружу, без кожи, простецки, не морща лоб. Дзюба это даже не то чтоб смог – он для этого идеально подошел. Как хересный уксус в овощном салате. Раскрыл, казалось бы, нехитрое и известное, но до дна. Его и много-то не надо (это я об уксусе).
Дзюба – игрок года, потому что без него все было бы совсем не так. Вторым я назвал, конечно, Игоря Акинфеева. Свою ровную карьеру он сумел привести к взлету уже не в лучшем возрасте, в самый нужный момент. Только от него требовалось продемонстрировать свой высокий личный класс. И он справился.
Признаюсь, меня это лично очень впечатлило. Я боялся за Игоря, боялся потому, что в последние годы он довольно часто допускал трудно объяснимые ошибки в самый ответственный момент. Мне казалось, что наступила пресловутая «усталость металла». Как сладко было ошибиться!
И третьим я назвал Марио Фернандеса. Пожалуй, самый качественный футболист сборной России в поле. Символично и в духе времени, что он натурализованный легионер. И, конечно, самый незабываемый момент в чемпионате – камбэк в дополнительное время с хорватами! Ничего круче, чем камбэк в овертайме, по-моему, не бывает. Такая редкость, и такой гол прекрасный; он увенчал для меня чемпионат мира", – написал Уткин.
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